Opel-Chef: Abgasnorm Euro 7 ist nicht zielführend

Huettl kündigt mögliche Streichung von Motoren für Kleinwagen an

Deutliche Kritik an der Einführung der verschärften Abgasnorm Euro 7 kurz vor dem möglichen Verbot von Verbrennungsmotoren in der EU äußert Opel-Chef Florian Huettl. Angesichts begrenzter Ingenieurkapazitäten könne man nicht gleichermaßen in Elektromobilität und die Aufrüstung von Verbrennungsmotoren investieren. „Grundsätzlich sehen wir die Euro-7-Abgasnorm als nicht zielführend an. Bei der Entwicklung unserer elektrischen Technologie haben wir große Herausforderungen zu stemmen. Darauf würden wir unsere Energie gerne konzentrieren“, so Huettl im Gespräch mit auto motor und sport. „Ingenieurskapazitäten für Euro 7 bereitzustellen, von denen wir nur noch kurze Zeit profitieren werden, sind unnötige Investments, die uns davon abhalten, unseren geplanten Weg mit voller Konzentration zu gehen.“ Sollte Euro 7 kommen, werde Opel prüfen, „auf welchem Motor die dafür nötigen Komponenten laufen oder nicht. Dann kann es passieren, dass gewisse Verbrennungsmotoren, die heute noch eine bedeutende Rolle im Markt spielen und vielen Kunden den Zugang zur individuellen Mobilität erlauben, nicht mehr zur Verfügung stehen werden.“ Besonders im Bereich der Basis- und Einstiegsmotoren werden dann möglicherweise Motoren gestrichen, etwa bei Corsa und Astra.