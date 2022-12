Lotus vor dem Einstieg in GT3-Rennserie

Auch mit Elektroautos will Lotus Rennen fahren – Gespräche mit der DTM

Lotus steht vor dem Einstieg in den GT3-Rennsport. Nach Informationen von auto motor und sport plant der britische Sportwagenhersteller eine entsprechende Rennversion des Emira, mit dem Lotus an der internationalen GT3-Serie teilnehmen will. Auf diese Informationen angesprochen bestätigte Lotus-Chef Feng Qingfeng indirekt den Einstieg: „Sagen wir so: Wir verfügen mit Lotus Advanced Performance über eine eigene Abteilung, die sich mit solchen Projekten beschäftigt.“ Mit dem Emira GT3 steht Lotus auch die Teilnahme an der DTM offen. Es soll bereits Gespräche zwischen der DTM und Lotus geben.



Bestätigt hat Qingfeng den Einstieg in eine Rennserie für Elektroautos. „Wir müssen auf der Rennstrecke unterwegs sein, um uns zu verbessern“, so der Lotus-CEO. „Das Thermomanagement ist wirklich eine Herausforderung. Warum also nimmt man an Rennen teil? Um sein Produkt zu verbessern. Das liegt in der Natur des Motorsports. Dabei fallen einfach Dinge auf, die sich nicht auf einer normalen Straße herausfahren lassen.“ Wann Lotus in den E-Rennsport einsteigt, könne er noch nicht sagen. „Da kann ich leider noch kein exaktes Datum nennen. Aber ja, wir möchten das machen.“