Huettl: Opel braucht ein Flaggschiff

Insignia bekommt elektrischen Nachfolger – „Wir machen keinen Retro-Mantra“

Erstmals hat Opel-Chef Florian Huettl bestätigt, dass der Opel Insignia einen Nachfolger bekommen wird. „Opel braucht ein Flaggschiff. Deswegen bekommt der Insignia natürlich einen Nachfolger“, sagte Opel im Gespräch mit der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift auto motor und sport. „Das Konzept ist keine klassische Limousine oder Kombi, es wird ein modernes Topmodell mit den entsprechenden Fahrleistungen, die man von einem solchen Fahrzeug erwarten kann. Mit bestechender Aerodynamik.“ Allerdings wird der Insignia-Nachfolger keinen Verbrennungsmotor mehr haben, sondern rein batterieelektrisch fahren. Das Modell wird in zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen, verlautet aus dem Unternehmen.



Zur elektrischen Neuauflage des Manta kündigte Huettl an, dass sich das Auto vom früheren Manta-Design unterscheiden wird. „Wir machen keinen Retro-Manta. Der Manta ist eine automobile Legende in Deutschland, und damit gehen wir respekt- und verantwortungsvoll um“, so Huettl. „Wir müssen Standards schaffen, um das Modell auf den Markt zu bringen. Wir stellen sicher, dass wir die Emotionen wecken.“ Definitiv werde der Manta ein reines Elektroauto und über keinen Verbrennungsmotor verfügen.