Großes Software-Update für den VW Golf 8

Wegen der großen Software-Probleme beim Golf 8 ruft VW alle Fahrzeuge in die Werkstatt zurück, um ein großes Software-Update aufzuspielen. Neu produzierte Golf 8 werden ab Werk zudem mit leistungsfähigerer Hardware ausgestattet. Bestandsfahrzeuge erhalten die bessere Hardware nicht. Das bestätigte VW der Zeitschrift auto motor und sport. Seit dem Verkaufsstart im Dezember 2019 bis November 2021 wurden allein in Deutschland rund 220.000 Golf 8 ausgeliefert.



Von Anfang an gab es erhebliche Software-Probleme, die bis heute anhalten, wie aktuelle Recherchen der auto motor und sport zeigen. Wie Leser berichten, werden Autoschlüssel nicht erkannt, Assistenzsysteme reagieren falsch oder fallen aus, Notbremsen werden ohne Not eingeleitet, App und Auto zeigen unterschiedliche Kilometerstände an, die Verkehrszeichenerkennung erfasst Schilder, die da gar nicht vorhanden sind, das Entertainment-System fällt mitunter komplett aus. Besitzer fürchten erhebliche Wertverluste der ersten Golf-8-Produktion, was zu Problemen bei Leasingfahrzeugen mit den Restwerten führen könnte.



Das komplette Upgrade kommt ab Ende dieses Jahres allen neu produzierten Golf zugute, die Software-Verbesserungen erhalten auch die Bestandsfahrzeuge per Update. Da VW kein Over-the-air-Update anbietet, müssen alle bislang zugelassenen Golf 8 in die Werkstatt. Der Schwerpunkt der überarbeiteten Software lag auf den häufig genutzten Anwendungen wie Navigation und Sprachbedienung. Das Entfernen überflüssiger Kommunikationskanäle und Schnittstellen reduziert laut VW die sogenannte Grundlast des Systems um rund 20 Prozent. Dadurch startet das System schneller und arbeitet danach grundsätzlich flüssiger und stabiler, verspricht VW.



Bei den neu produzierten Golf 8 wird zusätzlich optimierte Hardware eingebaut. So bietet die neue Chip-Einheit nach VW-Angaben 25 Prozent mehr Rechenleistung, die neue Grafikkarte leistet sogar dreimal so viel wie die alte. Das war in einem ersten Praxistest durch auto motor und sport auch spürbar. Dauerte es bislang eine Weile, bis alle Systeme hochgefahren waren, sind sie im neuen Golf 8 sofort da. Musste man bislang beim Ausparken warten, bis Assistenzsystem und Kamera startklar waren, funktioniert das jetzt ohne störende Hochlaufphase. Aufwendige Grafiken bauen sich nahezu verzugfrei auf und bewegen sich schnell. Auffallend ist die schnellere Reaktion des Systems auf Kommandos. Auch die Sprachsteuerung, ein Sorgenkind vieler Golf-Modelle, läuft im Testauto schnell und problemlos, egal ob es um sich um Navigationsziele, Klimaregelung oder andere Aufgaben handelt.

