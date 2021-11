Fußballtrainer Felix Magath in Talkshow Tichys Ausblick zu Corona

Meistertrainer Felix Magath ist am heutigen Donnerstag in der Sendung Tichys Ausblick um 20:15 Uhr auf tv.berlin zu Gast. Thema der Sendung unter dem Titel „Müssen alle Ungeimpften eingesperrt werden?“ ist die zunehmende Einschränkung der Bürgerrechte von Ungeimpften. In der Fußballbundesliga sind die meisten Clubs dazu übergegangen, nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion zu lassen. Ungeimpften Sportfans wird auch mit Test kein Zugang gewährt. Neben Magath, zuletzt mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister, diskutieren über das Thema der Mediziner Dr. Friedrich Pürner, der als Leiter des Gesundheitsamtes Aichach nach kritischen Äußerungen zur Corona-Politik entlassen wurde, sowie der Künstler und Schriftsteller Rymond Unger.Sie können die Sendung im Livestream auf www.tvb.de oder auf www.tichyseinblick.de verfolgen.