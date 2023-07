Diese Autos wurden am längsten gebaut

56 Jahre: Hindustan Ambassador, 1958 bis 2014 46 Jahre: Lada Niva, 1977 bis heute 44 Jahre: Lada 1200/Nova, 1970 bis 2014 42 Jahre: Citroën 2CV, 1948 bis 1990 41 Jahre: Mini, 1959 bis 2000 39 Jahre: Mercedes G-Klasse, 1979 bis 2018

1953 wurde die Zeitschrift AUTO Straßenverkehr in der DDR unter dem Namen „Der deutsche Straßenverkehr“ als Monatszeitschrift gegründet. In der ersten Ausgabe, die ausgerechnet im Sommer 1953 erschien, als die Massen auf die Straße gingen und gegen das Regime und für die Deutsche Einheit demonstrierten, wurde der Polski Fiat 1500 getestet. Heute erscheint AUTO Straßenverkehr bei der Motor Presse Stuttgart. Im Jubiläumsheft zum 70. Geburtstag fragt sich die Redaktion, ob es Automodelle gibt, die noch länger als AUTO Straßenverkehr gebaut wurden.Ja, die gibt es. In der Rangliste der Modelle, die am längsten ohne große Modellwechsel produziert wurden, rangiert der Morgan 4/4 mit 81 Jahren unangefochten an der Spitze. Der britische Roadster wurde von 1936 bis 2018 gebaut. 4/4 steht für vier Räder, vier Zylinder. Auf die stolze Produktionszeit von 68 Jahren kommt der Land Rover Defender, der von 1948 bis 2016 im gleichen Gebäude im britischen Solihull gebaut wurde. Und auch der dritte Platz geht nach Großbritannien: Der Lotus Seven wurde als kleiner, leichter und spartanischer Zweisitzer für Clubrennen entwickelt und in 66 Jahren von 1957 bis heute nur 2556-mal gebaut. Erst auf Rang 4 folgt ein deutsches Auto, nämlich der legendäre VW Käfer. Der Wolfsburger kann auf 65 Jahre zurück blicken, wurde von 1938 bis 2003 gebaut. Der letzte rollte im mexikanischen Puebla vom Band. In den 65 Jahren wurden weltweit 21.529.464 Käfer gebaut.Die weiteren Platzierungen:Übrigens: Der Trabant kommt mit „nur“ 26 Jahren „nur“ auf Rang 23. Das beliebte DDR-Auto wurde von 1964 bis 2000 hergestellt. Noch 1988 betrug die Wartezeit auf einen neuen Trabi 15 Jahre, doch nach der Wende wollte keiner mehr den Kleinwagen mit Duroplast-Karosserie und Zweitaktmotor haben. Selbst der von oben verordnete Einbau eines VW-Vierzylinders konnte ihn nicht retten, mit Einführung der Währungsunion endete die Produktion in Zwickau nach 2.818.547 Exemplaren.