China-Stromer: Aktuell gibt es 21 E-Autos aus China auf dem deutschen Markt

Neun China-Marken: Das günstigste Modell kostet nur 21.900 Euro

Die chinesischen Autobauer drängen verstärkt auf den deutschen Markt: Aktuell sind 21 Modelle von zehn Marken, die in China produzieren, hierzulande verfügbar. Das zeigt eine aktuelle Marktübersicht in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift auto motor und sport. Auch wenn die meisten China-Marken im Hochpreissegment angreifen, gibt es auch die ersten Modelle in Deutschland, die deutlich unter dem Niveau der heimischen Hersteller liegen. Die neuen Kompakt-Modelle MG 4 BYD Dolphin kosten zwischen 31.000 und 32.000 Euro, während die vergleichbare deutsche Konkurrenz bei fast 40.000 Euro startet. Die günstigsten China-Stromer auf dem deutschen Markt sind aktuell der Elaris Pio, der in der Basisausstattung nur 21.900 Euro kostet, sowie der Elaris Dyo für 24.900 Euro. Das teuerste Modell aus China ist der Polestar 3 Dual Performance für 95.200 Euro, gefolgt vom Nio ET7 mit großer Batterie für 90.900 Euro.



Auf dem deutschen Markt präsent sind aktuell mit reinen Stromern die Marken Aiways, BYD, Elaris, MG, Nio, Polestar, Seres, Smart und Wey. Die meisten Modelle bietet MG an, nämlich vier, gefolgt von BYD und Elaris (jeweils 3), Aiways, Nio, Polestar und Seres (je 2) sowie Ora, Smart und Wey (je 1). Details zu den Stromern aus China bringt ein großes China Spezial in der aktuellen Ausgabe 16, in dem auch China-Stromer gegen deutsche Elektroautos antreten.



Redakteur: Henning Busse