BMW: CES-Innovationen gehen in Serie

Entwicklungsvorstand Weber: Wechselnde Farboberflächen und Head-up-Display über ganze Breite

Einige der spektakulären Innovationen der Studie i Vision Dee, die BMW auf der Technologiemesse CES in Las Vegas vorgestellt hat, werden auch in Serienfahrzeugen erscheinen. Dazu gehören das Head-up-Display über die Breite der gesamten Frontscheibe sowie Oberflächen, die die Farben wechseln können. Das kündigt BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber im Gespräch mit der neuen Ausgabe der Zeitschrift auto motor und sport an. Auf die Frage, ob das breite Head-up-Display mit der neuen BMW-Mittelklasse in Serie geht, sagte Weber: „Grundsätzlich ist das für uns ein denkbarer Weg in die Zukunft, das kann ich bestätigen. Konzeptionell ist das System sehr anspruchsvoll, aber auch spektakulär: Anders als heute werden Einblendungen für alle Passagiere sichtbar sein.“ Auch wechselnde Farboberflächen werde es geben. „Wir wollen das Auto damit quasi zum Leben erwecken. Der Eindruck, dass sich das Auto an seine Umgebung anpassen kann, schafft eine spannende Wirkung. In der Umsetzung ist das nicht trivial, aber die Veränderbarkeit von Oberflächen wird Einzug halten, daran glauben wir – auch als ästhetisches Element.“