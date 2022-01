Autonomes Fahren: S-Klasse mit Level 3 schon im Verkehr gefahren

Drive Pilot steuert S-Klasse souverän und ohne Hektik

Nach der überraschenden Zulassung des Drive Piloten von Mercedes für das Autonome Fahren nach Level 3 durch das Kraftfahrt-Bundesamt Anfang Dezember ist auto motor und sport das neue System erstmals in einer S-Klasse im echten Verkehr gefahren. Ergebnis: Die Technik funktioniert nicht nur im Szenario auf abgesperrten Teststrecken, sondern auch im dichten Verkehr auf der Autobahn bis Tempo 60. Für Testredakteur Jens Dralle war das Fahren auf der Autobahn ohne Hände am Lenkrad eine besondere Erfahrung: „Man darf sich sogar mit seinem Beifahrer unterhalten und ihn anblicken, E-Mails checken und TV schauen.“ Das zunächst mulmige Gefühl verfliegt überraschend schnell. „Ehrlich gesagt gewöhnst du dich recht schnell dar­an, weil der Drive Pilot mit bemerkenswerter Selbstverständlich­keit arbeitet“, so Dralle. „Tatsächlich bewegt sich die S-Klasse mit der ihr eigenen entspannten Art vorwärts. Es gibt keine hastigen Manöver, keine ruckartigen Lenkbewegungen, keinen Orientierungsverlust.“



Und die Technik passt auf, ob der Fahrer sofort übernehmen kann. Als die Fahrerüberwachungskamera die Augen des Testredakteurs nicht mehr erfassen kann, weil er für ein Video das Smartphone hochhält, schlägt der Drive Pilot Alarm, bimmelt und blinkt rot. Es bleiben nur wenige Sekunden Zeit, um das Steuer zu übernehmen. Andernfalls hätte der Pilot eine Bremsung eingeleitet.



Und wie funktioniert der Drive Pilot? Die Technik nutzt die heute schon verfügbaren Assistenzsysteme, ergänzt um ein Lidar im Kühlergrill (eine Art dreidimensionaler Laserscanner), ein hochgenaues Positionierungssystem, eine Kamera in der Heckscheibe, Mikrofone zum Erkennen von Blaulicht und Sondersignalen von Einsatzfahrzeugen sowie einen Nässesensor im Radkasten. Eine HD­Karte liefert hochgenaue Informationen zu Straßengeometrie, Streckeneigenschaften, Verkehrszeichen sowie besonderen Verkehrsereignissen wie Unfällen oder Baustellen.



Der Drive Pilot hat allerdings beschränkte Einsatzmöglichkeiten: Er arbeitet ausschließlich auf Autobahnen bis Tempo 60, nur bei Tageslicht, nicht in Tunneln und Baustellen, nur bei Temperaturen über drei Grad Celsius und tätigt keine Spurwechsel und Überholmanöver. Angeboten wird der Drive Pilot zunächst nur in der S-Klasse, ab Mitte 2022 kann er bestellt werden.



Redakteur: Jens Dralle