Audi-Chef Döllner: Bau von Verbrenner-Modellen soll 2033 enden

Audis Vorstandschef Gernot Döllner hat das Aus der Verbrennermodelle bei Audi bekräftigt, obwohl Audi 2026 noch einmal neue Modelle präsentieren will. Das Ende der Verbrenner-Technik bei Audi stehe fest, so Döllner im Gespräch mit der aktuellen Ausgabe 11 der Zeitschrift auto motor und sport. „2026 planen wir die letzten großen Weltpremieren für neue Modelle mit konventionellen Antrieben und 2033 das Ende der Produktion“, so Döllner. „Wichtig ist, dass wir uns die nötige Flexibilität erhalten, ohne unser Ziel von 100 Prozent batterieelektrischer Mobilität infrage zu stellen. Solange es Nachfrage gibt, werden wir Verbrennungsmotoren und Plug-in-Hybride bis zu einem gewissen Zeitpunkt aktuell halten, um handlungsfähig zu bleiben. Die Frage, wie stark das nötig ist, hängt von Kundenanforderungen ab, aber auch von der Gesetzgebung.“Keine Sorgen macht sich der Audi-Chef wegen des stark zurück gegangenen Kaufinteresses für Elektromodelle. „Die aktuelle Zurückhaltung bei E-Modellen in Europa und Nordamerika ist eine Momentaufnahme. Das verunsichert uns nicht. Die Zukunft ist elektrisch.“ Der wachsenden Konkurrenz chinesischer Hersteller sieht sich der Audi-Chef gewachsen. „Wir haben vergangenes Jahr 730.000 Fahrzeuge an chinesische Kunden ausgeliefert – eine Steigerung um mehr als 13 Prozent in einem sehr herausfordernden Umfeld.“ Dabei spielt die Produktion in China selbst eine zentrale Rolle, um dort gegen die Konkurrenz zu bestehen. „Deshalb arbeiten wir daran, unsere In-China-für-China-Strategie zu stärken. Wir wollen uns weiter regionalisieren und lokalisieren und uns mit marktspezifischen Angeboten zukunftssicher aufstellen.“Dabei spielen die chinesischen Joint Ventures eine wichtige Rolle, um sich besser auf die Wünsche der chinesischen Kunden einzustellen. „Zum Beispiel wollen wir mit unserem Partner SAIC in Shanghai das Angebot an intelligenten, vollvernetzten E-Fahrzeugen im Premium-Segment schnell und effizient erweitern. Dafür planen wir, gemeinsam neue lokale Plattformen für China zu entwickeln“, so Döllner. „Die Herausforderung für uns ist es, so schnell wie möglich die passenden elektrischen Angebote auf den Markt zu bringen. Und das tun wir jetzt gemeinsam mit unseren Partnern FAW und SAIC. Die Produktion der ersten Modelle mit FAW startet bereits Ende 2024 in unserem neuen E-Auto-Werk in Changchun. Einen Ausblick auf ein China-spezifisches E-Modell haben wir gerade auf der Messe in Peking mit dem Q6L e-tron gegeben.“Das Interview finden Sie im Wortlaut unter: https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/interview-mit-audi-chef-gernot-doellner/ Michael Pfeiffer, Gerd Stegmaier