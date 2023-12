Wirtschaftlicher Fortschritt und Innovation - »Gefragtester Fonds« November 2023: Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU0099574567)

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Aktienfonds, der weltweit primär in Unternehmen investiert, die technologische Vorteile oder Verbesserungen in Verbindung mit Produkten, Verfahren oder Diensten bieten oder davon erheblich profitieren.

ISIN LU0099574567 Threadneedle (Lux) European Select Fund 1E

Aktienfonds, der überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Europa, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

ISIN LU1868839181 DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Emittenten investiert.

ISIN DE0008476524

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU0099574567) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« November 2023. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Technologiebranche eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen und fungiert nun als zentraler Motor für wirtschaftlichen Fortschritt und Innovation. Unternehmen in diesem Sektor zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, wegweisende Technologien und Lösungen zu gestalten, die unseren Lebensstil, unsere Arbeitsweise und Kommunikation grundlegend transformieren. Angesichts der kontinuierlichen technologischen Entwicklungen und der wachsenden Bedeutung der Technologiebranche könnte der Fidelity Funds - Global Technology Fund A für Anleger, die eine vielfältige Investition in diesem Bereich anstreben, eine interessante Option darstellen.Der Fidelity Funds - Global Technology Fund A streut seine weltweiten Investitionen auf Unternehmen, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln, um technologischen Fortschritt zu ermöglichen oder davon zu profitieren. Dabei fließt mindestens 70 % des Vermögens in Aktien dieser Unternehmen. Zusätzlich legt der Fonds einen Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und investiert hierbei mindestens 50 % des Vermögens. Bei der Auswahl der Unternehmen bewertet der Investmentmanager nicht nur Wachstums- und Bewertungskennzahlen, sondern berücksichtigt auch Aspekte wie Unternehmens-finanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere relevante Kenngrößen. Dabei spielen die Unternehmens-führung, Branchenzugehörigkeit, wirtschaftliche Bedingungen und weitere Faktoren eine maßgebliche Rolle. Insgesamt steht jede Investitionsentscheidung im Einklang mit den Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.Seit Jahresbeginn zeigt der Fidelity Funds - Global Technology Fund A bereits einen Zuwachs von 34,40 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 48,84 Prozent und über fünf Jahre bei 166,50 Prozent (Stand 14.12.2023).Das Fondsvermögen ist momentan zu 97,98 Prozent in Aktien sowie zu 2,02 Prozent in anderen Fonds und Vermögenswerten investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 55,39 Prozent in den USA und mit jeweils über 5 Prozent in Taiwan, Japan und den Niederlanden angelegt. Die Top-Branchen des Fidelity Funds - Global Technology Fund A sind mit 78,59 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 8,15 Prozent Konsumgüter und 6,28 Prozent Industrie. Die drei Top-Holdings sind Microsoft, Apple und SEMICON Taiwan.Bei Banken und Sparkassen kann der Fidelity Funds - Global Technology Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von 5,25 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 24.000 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. „Kunden von AVL können so ein Investment ohne Ankaufverluste durchführen.“, so Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Wer also keine Anlageberatung wünscht, ist bei AVL genau richtig und kann sich von Beginn an über eine höhere Rendite freuen.“Mehr Infos zum Fidelity Funds - Global Technology Fund A Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im November 2023 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.