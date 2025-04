Wachstumsorientierte Anlagestrategien bleiben bei Anlegern gefragt

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A

Aktienfonds, der weltweit in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine, investiert.

ISIN LU0552385295 Fixed Income One (R)

Rentenfonds, der weltweit zum Großteil in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert.

ISIN AT0000A347S9 M&G (Lux) European Strategic Value Fund A

Aktienfonds, der Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

ISIN LU1670707527

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A (LU0552385295) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« März 2025. Dieses Ergebnis zeigt die anhaltende Beliebtheit von Wachstums-aktienfonds, die gezielt in innovative Unternehmen investieren. In einem Umfeld, das weiterhin von technologischer Transformation und den Chancen durch Künstliche Intelligenz geprägt ist, suchen Anleger nach Fonds, die gezielt auf zukunftsweisende Entwicklungen setzen. Der Fokus auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial bietet die Möglichkeit, von langfristigen globalen Megatrends wie Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischem Wandel zu profitieren.Der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A investiert weltweit in eine Auswahl von Unternehmen, die durch starke Marktpositionen, Innovationskraft und nachhaltige Wettbewerbsvorteile überzeugen. Dabei konzentriert sich der Fonds bewusst auf eine begrenzte Anzahl an Titeln, um gezielt von den langfristigen Erfolgsaussichten der ausgewählten Unternehmen zu profitieren. Die Titelauswahl erfolgt unabhängig von klassischen Indizes und orientiert sich an einer klaren, zukunftsgerichteten Investmentstrategie. Zusätzlich werden ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigt, um nicht nur wirtschaftliche, sondern auch nachhaltige Aspekte in der Anlageentscheidung zu integrieren.Die langfristige Wertentwicklung des Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A zeigt eine positive Bilanz. In den letzten drei Jahren stieg der Fondswert um 37,59 Prozent, über fünf Jahre um 67,28 Prozent und über zehn Jahre um 207,50 Prozent. (Stand: 14.04.2025) Wie viele andere Fonds befindet sich auch dieser aktuell in einer Korrekturphase, die marktbedingt durch die anhaltende Unsicherheit in der globalen Wirtschaft und die geldpolitischen Maßnahmen vieler Zentralbanken beeinflusst wird. Dennoch spiegeln die langfristigen Ergebnisse die Fähigkeit des Fonds wider, von wachstumsorientierten Anlagen zu profitieren und auch in herausfordernden Marktphasen stabile Erträge zu erzielen.Das Fondsvermögen ist derzeit zu 98,11 Prozent in Aktien und zu 1,89 Prozent in andere Fonds und sonstige Vermögenswerte investiert. Regional liegt der Schwerpunkt mit einem Anteil von 56,01 Prozent auf den USA, gefolgt von Frankreich mit 6,71 Prozent und Indien mit 5,64 Prozent. Die Top-Branchen des Fonds sind mit 33,39 Prozent Informationstechnologie, Konsumgüter mit 32,45 Prozent und Finanzen mit 17,84 Prozent, was den klaren Fokus auf wachstumsstarke Zukunftsbranchen unterstreicht.Bei Banken und Sparkassen kann der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von 5,00 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 24.000 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. „Gerade in bewegten Zeiten setzen viele Anleger auf starke Marken und erfahrene Fondsmanager“, erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden eine breite Auswahl an erstklassigen Fonds zu besonders günstigen Konditionen anbieten können.“Mehr Infos zum Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im März 2025 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.