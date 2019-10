Top-Fonds September 2019: Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657)

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities RMischfonds, der weltweit in Wertpapiere aller Art investiert.

ISIN LU0323578657 ÖkoWorld ÖkoVision Classic CAktienfonds, der global in Aktien von Unternehmen investiert, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen.

ISIN LU0061928585 Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) AAktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

ISIN LU0552385295

Im vergangenen Monat erreichte der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds September 2019. In der Vergangenheit konnte der flexible Mischfonds bereits mehrmals diese Auszeichnung für sich entscheiden; allein in diesem Jahr nun das zweite Mal. Aber nicht nur bei AVL, in der ganzen Fondsbranche zählt der Multiple Opportunities R zu den Top-Sellern und zu Anlegers Lieblingen. Anfang Oktober hat „FONDS professionell“ die meistverkauften Portfolios im freien Fondsvertrieb aus dem ersten Semester 2019 veröffentlicht. Der Multiple Opportunities R belegt hierbei Rang eins unter den Verkaufsschlagern der Maklerpools.Seit Jahresbeginn zeigt der flexible Mischfonds bereits einen Zuwachs von 13,88 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Performance bei über 18 Prozent und bei 10 Jahren über 139 Prozent (Stand 10.10.2019). Der Multiple Opportunities pflegt eine flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.Sein Vermögen investiert der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert. Des Weiteren kann der flexible Mischfonds bis zu 15 Prozent direkt in Gold sowie bis zu 10 Prozent indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Durch den aktiven Investmentansatz, den der Mischfonds verfolgt, kann er flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus Sicht des Fondsmanagers im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen.Das Fondsvermögen ist momentan zu 62,93 Prozent in Aktien investiert, zu 18,87 Prozent in liquiden Mitteln, zu 11,18 Prozent in Rohstoffe und zu 7,02 Prozent in Anleihen angelegt. Die Top-Branchen des Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R sind mit über 11 Prozent Konsumgüter, mit über 7 Prozent Haushalts- und Pflegeprodukte und mit jeweils über 6 Prozent Rohstoffe und Industrie. Die fünf Top-Holdings sind Nestlé, Philip Morris International, Berkshire Hathaway, Reckitt Benckiser Group und Novo Nordisk.Bei Banken und Sparkassen kann der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.300 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten“, ergänzt Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL Finanzvermittlung. „Unsere Kunden honorieren dies mit vielen positiven Kundenbewertungen auf der Plattform ekomi.“Mehr Infos zum Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im September 2019 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.