Top-Fonds November 2022: Luxembourg Selection Fund-Solar & Sustainable Energy Fund A1 (LU0405846410)

Luxembourg Selection Fund-Solar & Sustainable Energy Fund A1

Aktienfonds, der vorwiegend in Unternehmen des Solar- und Windenergiesektors investiert.

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der Luxembourg Selection Fund-Solar & Sustainable Energy Fund A1 (LU0405846410) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds November 2022. Im Jahr 2022 gehören Photovoltaik und Windenergie zu den Hauptpfeilern der erneuerbaren Stromproduktion. Wegen des Anlagenzuwachses im Vorjahr und wegen des sehr sonnigen Wetters stieg die Stromerzeugung aus Photovoltaik-Anlagen um 23 Prozent auf 61 TWh an. Die Stromerzeugung aus Windenergie lag im Jahr 2022 mit 128 TWh 12 Prozent höher als im windarmen Vorjahr. Im Hinblick auf die bevorstehende und notwendige Fokussierung auf erneuerbare Energien sind die Zukunftsaussichten für den Luxembourg Selection Fund-Solar & Sustainable Energy Fund A1 vielver-sprechend.Der Luxembourg Selection Fund-Solar & Sustainable Energy Fund A1 investiert vorwiegend in Unternehmen des Solar- und Windenergiesektors. Hierbei stehen vor allem Unternehmen im Fokus, die Hersteller von Solar- und Windenergieausrüstung sind. Der Fonds investiert des Weiteren in Unternehmen, die allgemein im Bereich der erneuerbaren Energien tätig sind. Bei den Anlageentscheidungen findet eine unabhängige Analyse der Fundamentaldaten und Bewertungen der jeweiligen Unternehmen statt.Wie der Großteil der Aktienfonds befindet sich auch der Luxembourg Selection Fund-Solar & Sustainable Energy Fund A1 aktuell in einer Korrekturphase. Wird die Wertentwicklung von größeren Zeiträumen betrachtet, ist hier jedoch klar ein positiver Verlauf zu erkennen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 178,11 Prozent und über zehn Jahre bei 469,53 Prozent (Stand 14.12.2022).Das Fondsvermögen ist momentan zu 74,61 Prozent in Aktien, zu 17,13 Prozent in liquiden Mitteln und zu 8,26 Prozent in sonstigen Vermögenswerten investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 32,29 Prozent in China, 14,96 Prozent in Australien und 12,29 Prozent in Kanada angelegt. Die Top-Branchen des Luxembourg Selection Fund-Solar & Sustainable Energy Fund A1 sind mit 25,00 Prozent Bergbau Metalle/Mineralien, 12,92 Prozent Halbleiterelektronik sowie 9,84 Prozent Halbleiter Ausstattung.Bei Banken und Sparkassen kann der Luxembourg Selection Fund-Solar & Sustainable Energy Fund A1 mit einem Ausgabeaufschlag von 3 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.500 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. „Kunden von AVL können so ein Investment ohne Ankaufverluste durchführen.“, so Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Wer also keine Anlageberatung wünscht, ist bei AVL genau richtig und kann sich von Beginn an über eine höhere Rendite freuen.“Mehr Infos zum Luxembourg Selection Fund-Solar & Sustainable Energy Fund Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im November 2022 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.