Top-Fonds Mai 2021: Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R (LU0323578657)

Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R

Mischfonds, der weltweit in Wertpapiere aller Art investiert.

ISIN LU0323578657 Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A

Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen aus dem Rohstoffsektor investiert, die sogenannte „Next Generation“ Rohstoffe fördern.

ISIN LU0470205575 Fondak A

Aktienfonds, der primär in Aktien deutscher Emittenten investiert.

ISIN DE0008471012

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R (LU0323578657) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds Mai 2021. Seit Jahren zählt der flexible Mischfonds sowohl bei AVL, als auch in der gesamten Fondsbranche, zu „Anlegers Lieblingen“. Schon mehr als zehn Jahre gehört der Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R unter den aktienorientierten Mischfonds zur Spitzengruppe. Fondsmanager Bert Flossbach liefert mit hoher Konstanz überdurchschnittliche Ergebnisse.Seit Jahresbeginn zeigt der Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R einen Zuwachs von 6,51 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei über 28 Prozent, bei 5 Jahren über 39 Prozent und bei 10 Jahren über 132 Prozent (Stand 09.06.2021).Der flexible Mischfonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert. Des Weiteren kann der Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R bis zu 15 Prozent direkt in Gold sowie bis zu 10 Prozent indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Durch den aktiven Investmentansatz, den der Mischfonds verfolgt, kann er flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus Sicht des Fondsmanagers im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen.Das Fondsvermögen ist momentan zu 79,32 Prozent in Aktien, zu 11,26 Prozent in liquiden Mitteln und zu 9,41 Prozent in Rohstoffen angelegt. Die Top-Branchen des Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R sind mit über 16 Prozent Basiskonsumgüter, mit über 12 Prozent Telekomdienste und mit über 10 Prozent Gesundheitswesen. Die drei Top-Holdings sind Alphabet, Nestlé und Unilever.Bei Banken und Sparkassen kann der Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 24.000 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten“, ergänzt Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL Finanzvermittlung. „Unsere Kunden honorieren dies mit vielen positiven Kundenbewertungen auf der Plattform ekomi.“Mehr Infos zum Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Mai 2021 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.