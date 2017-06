Top-Fonds Mai 2017: Apus Capital Revalue Fonds (DE000A1H44E3)

Apus Capital Revalue Fonds RAktienfonds, der schwerpunktmäßig in europäische Small- und Midcaps investiert.

ISIN DE000A1H44E3 Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) AAktienfonds, der weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotential investiert.

ISIN LU0552385295 Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die nach aller Voraussicht in besonderer Weise von neuen technologischen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen profitieren werden.

ISIN LU0099574567

Im vergangenen Monat erreichte der Apus Capital Revalue Fonds R (ISIN DE000A1H44E3) bei AVL Finanzvermittlung das größte positive Saldo (Zugang minus Abgang) und erzielte damit den Titel Top-Fonds des Monats Mai 2017. Der zur Kategorie „Aktienfonds Europa/Nebenwerte“ gehörende Fonds wurde im Oktober 2011 aufgelegt und wird von der Fondsgesellschaft HANSAINVEST verwaltet. Insgesamt legen europäische Aktien seit November 2016 einen phantastischen Lauf hin. Im Schnitt stiegen sie um rund 20 Prozent, während US-Aktien im Schnitt nur knapp 11 Prozent zulegten. Vor allem für deutsche Aktien gibt es gute Argumente. Zum einen sind diese trotz des kräftigen Kursanstiegs im Vergleich zu amerikanischen Titeln immer noch recht günstig und zum anderen ist der deutsche Aktienmarkt sehr prozyklisch ausgerichtet und profitiert so vom globalen Wirtschaftsaufschwung.Seit Jahresbeginn zeigt der Apus Capital Revalue eine Wertentwicklung von über 28 Prozent und ist damit der aktuell beste europäische Nebenwertefonds. Aber auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen kann der Aktienfonds überzeugen. So zeigt der Fonds über drei Jahre einen Zuwachs von über 73 Prozent, über fünf Jahre eine Wertentwicklung von über 169 Prozent. Mit dieser positiven Entwicklung konnte der Apus Capital Revalue den Vergleichsindex Euro Stoxx 50 sehr deutlich schlagen (Stand 06.06.2017). Zudem zieht der Apus Capital Revalue zunehmend Anlegergelder an. So konnte der Aktienfonds sein Vermögen in den letzten drei Monaten fast verdoppeln und ist mittlerweile 83,6 Mio. Euro schwer.Der Apus Capital Revalue strebt durch Direktinvestments in Aktien einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Ein Team aus vier Fondsmanagern selektiert diese Aktien aus Wachstumsmärkten und Branchen mit überdurchschnittlich guten Aussichten. Im Vordergrund steht bei allen Anlageentscheidungen die langfristige Beurteilung des Geschäftsmodells und der Ertragsperspektiven. Unternehmen, die im Wandel von Märkten zu den Gewinnern zählen, bilden dabei den Schwerpunkt der Investments ab.Das Fondsvermögen ist momentan zu 90,2 Prozent in Aktien investiert, der Rest des Vermögens ist in liquide Mittel angelegt. Des Weiteren ist der Großteil des Fonds mit über 50 Prozent in Deutschland, knapp 10 Prozent in Frankreich, 6 Prozent in den Niederlanden und 5 Prozent in Dänemark angelegt. Der Apus Capital Revalue Fonds R investiert sein Vermögen vor allem in folgenden Branchen: Technologie (über 35 Prozent), Industriegüter (über 23 Prozent) und Gesundheitswesen (über 13 Prozent). Die Top 5 Holdings sind Technotrans, Suss Microtec, Austria Mikro Systeme AG, Elmos Semiconductor und Koenig & Bauer VZ.Bei Banken und Sparkassen kann der Apus Capital Revalue mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 22.200 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. „Durch diesen Rabatt können AVL-Kunden ohne Ankaufverluste investieren und sich über eine höhere Rendite freuen“, so Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL Finanzvermittlung.Mehr Infos zum Apus Capital Revalue Fonds R Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Mai 2017 verzeichneten diese Fonds das größte positive Saldo bei AVL.