Top-Fonds April 2021: Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU0099574567)

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Aktienfonds, der weltweit primär in Unternehmen investiert, die technologische Vorteile oder Verbesserungen in Verbindung mit Produkten, Verfahren oder Diensten bieten oder davon erheblich profitieren.

ISIN LU0099574567



Comgest Growth Europe Opportunities

Aktienfonds, der in europäische "aussichtsreiche" Unternehmen investiert, die ein überdurchschnittliches Wachstum der Ertragsqualität erreichen wollen und attraktiv bewertet wurden

ISIN IE00B4ZJ4188





Berenberg European Micro Cap R

Aktienfonds, der primär in europäische Micro Caps (wachstumsstarke kleine Werte) investiert.

ISIN LU1637618742

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU0099574567) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds April 2021. Rückblickend auf 2020 lieferte die Technologie-Branche die beste Performance aller Sektoren und beendete das Jahr mit einem Wachstum von 45,6 Prozent. Und auch im aktuellen Jahr zeichnet sich bereits ein Trend nach oben ab. Insgesamt zählen Technologie-Investments zu den renditestärksten Anlagen und somit auch entsprechende Fonds. Die Anleger, die sich breit in der Technologie-Branche positionieren möchten, finden mit dem Fidelity Funds - Global Technology Fund A ein entsprechendes Portfolio.Der Fidelity Funds - Global Technology Fund A investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 70 Prozent in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt. Hierbei werden Unternehmen gewählt, die technologische Vorteile oder Verbesserungen in Verbindung mit Produkten, Verfahren oder Diensten bieten oder davon wesentlich profitieren. Des Weiteren investiert der Aktienfonds mindestens 50 Prozent in Aktien von Unternehmen, die als nachhaltig gelten. Hierbei berücksichtigt der Fonds laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen, zu denen beispielsweise der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel, das Wasser- und Abfallmanagement sowie die Menschenrechte gehören.Seit Jahresbeginn zeigt der globale Aktienfonds einen Zuwachs von 16,47 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei über 118 Prozent, bei 5 Jahren über 255 Prozent und bei 10 Jahren über 590 Prozent (Stand 11.05.2021).Das Fondsvermögen ist momentan zu 99,00 Prozent in Aktien und zu 0,21 Prozent in anderen Fonds investiert. Die restlichen 0,79 Prozent sind in liquiden Mitteln angelegt. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit über 68 Prozent in den USA und mit jeweils über 4 Prozent in Japan, Südkorea und Deutschland angelegt. Die Top-Branchen des Fidelity Funds - Global Technology Fund A sind mit über 85 Prozent IT/Telekommunikation, über 6 Prozent Finanzen und über 5 Prozent Industrie. Die drei Top-Holdings sind Microsoft, Apple und Visa.Der Fidelity Funds - Global Technology Fund A kann mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent bei Banken und Sparkassen erworben werden. AVL Finanzvermittlung bietet diesen, sowie über 24.000 weitere Fonds mit 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag an. „Kunden von AVL können so ein Investment ohne Ankaufverluste durchführen.“, so Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL Finanzvermittlung. „Wer also keine Anlageberatung wünscht, ist bei AVL genau richtig und kann sich von Beginn an über eine höhere Rendite freuen.“Mehr Infos zum Fidelity Funds - Global Technology Fund A Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im April 2021 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.