Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A

Aktienfonds, der in Unternehmen aus dem Rohstoffsektor investiert, welche so genannte "Next Generation" Rohstoffe fördern.

ISIN LU0470205575 Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Aktienfonds, der weltweit primär in Unternehmen investiert, die technologische Vorteile oder Verbesserungen in Verbindung mit Produkten, Verfahren oder Diensten bieten oder davon erheblich profitieren.

ISIN LU0099574567 DWS Top Dividende LD

Aktienfonds, der weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, investiert, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.

ISIN DE0009848119

Im vergangenen Jahr erzielte der Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A (LU0470205575) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL Finanzvermittlung und damit den 1. Platz der »Gefragtesten Fonds« 2022. Wie der Name bereits suggeriert, setzt der Fonds bei seiner Investition auf Unternehmen, die „Next Generation“ Rohstoffe fördern, zu denen beispielsweise Lithium, Kobalt und Grafit gehören. Durch die hohe Nachfrage an Ladestationen für E-Fahrzeuge und Photovoltaikanlagen steigt der Bedarf von Lithiumbatterien. Laut einer Prognose von DERA (Deutsche Rohstoffagentur) ist 2030 mit einer Lithium-Nachfrage von 316.000 bis 558.800 Tonnen zu rechnen. Mit Rohstofffonds, die Lithium fördern, wird Anlegern die Möglichkeit geboten, am Batteriemarkt zu partizipieren, ohne eine Einzelaktie erwerben zu müssen.Der Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A setzt bei seiner Investition neben den „Next Generation“ Rohstoffunternehmen auch auf „traditionelle“ Rohstoffe. Hierzu gehören Kupfer, Silber oder Gold, also Rohstoffe, bei denen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung erwartet werden kann. „Die AVL-Kunden behalten den Markt im Blick und treffen aufgrund dessen Ihre Anlageentscheidung wie auch dieses Mal am »Gefragtesten Fonds« schön zu sehen ist“, so Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung.Platz 2 der Bestseller 2022 geht an den Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU0099574567). Technologiefonds bieten Anlegern eine gute Möglichkeit, breit gestreut in die Tech-Branche u. a. die FAANG-Aktien (Meta (ehem. Facebook), Apple, Amazon, Netflix und Google ) zu investieren. Der Fidelity Funds - Global Technology Fund A investiert weltweit mindestens 70 Prozent seines Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die technologische Vorteile oder Verbesserungen in Verbindung mit Produkten, Verfahren oder Diensten bieten oder davon wesentlich profitieren.Den 3. Platz der »Gefragtesten Fonds« 2022 belegt der DWS Top Dividende LD (DE0009848119). Der global investierende Aktienfonds ist das Flaggschiff der DWS und hat in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, da er Rekordsummen als Dividende an seine Anleger ausgeschüttet hat. Vor knapp zwei Monaten fand die jährliche Ausschüttung des Aktienfonds statt und er konnte die Dividendenzahlungen gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Prozent steigern. Insgesamt wurde die Rekordsumme von 575 Millionen Euro bzw. 4,30 Euro pro Anteilswert an die Anleger ausgeschüttet.Bei Banken und Sparkassen können der Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A, der Fidelity Funds - Global Technology Fund A und der DWS Top Dividende LD mit einem Ausgabeaufschlag von je 5 Prozent gekauft werden. Bei AVL Finanzvermittlung können diese sowie über 23.500 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag erworben werden. Anleger, die keine Anlageberatung benötigen, sind bei AVL genau richtig. „AVL kann zudem mit einer kompetenten und freundlichen Kundenbetreuung punkten“, kommentiert Uwe Lange und ergänzt: „Dies haben wir im vergangenen Jahr mit dem Gewinn des BankingCheck Awards in der Kategorie ‚Bester Vermittler – Fonds‘, dem Gewinn des BankingCheck LangZeitTests 2019 – 2022 in selbiger Kategorie sowie der Auszeichnung durch BÖRSE ONLINE als ‚Bester Fondsvermittler‘ mit der höchsten Punktzahl bewiesen.“Die »Gefragtesten Fonds« 2022 im Überblick