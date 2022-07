Ökologisch, sozial, ethisch - Top-Fonds Juni 2022: green benefit Global Impact Fund P (LU1136260384)

green benefit Global Impact Fund P

Aktienfonds, der weltweit in diverse Vermögensanlagen investiert und dabei ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt.

ISIN LU1136260384 Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund A2

Aktienfonds, der weltweit primär in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die im Bereich Edelmetalle tätig sind.

ISIN LU0357130854 Fonds Direkt Sicav - Skyline Dynamik

Mischfonds, der global in andere Fonds dabei primär in Aktienfonds investiert.

ISIN LU0100002038

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der green benefit Global Impact Fund P (LU1136260384) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds Juni 2022. Nachhaltige Investmentfonds erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da es für viele Anleger wichtig ist, dass ein Fonds ethische und nachhaltige Wertvorstellungen berücksichtigt. Im Juni dieses Jahres gehörte der green benefit Global Impact Fund zu den Gewinnern des Swiss Sustainable Funds Awards 2022. Bei diesem Award werden unter anderem Fonds prämiert, die sich am meisten für sozial verantwortliche Investitionen (SRI) engagieren.Der green benefit Global Impact Fund P investiert sein Fondsvermögen auf den internationalen Kapitalmärkten ohne eine Einschränkung auf regionale Schwerpunkte. Bei der Wahl der Investments wird auf eine Diversifikation der Vermögensanlagen geachtet und es werden, wie bei nachhaltigen Investmentfonds üblich, ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt.Wie die meisten Fonds befindet sich auch der green benefit Global Impact Fund P aktuell in einer Korrekturphase. Wird die Wertentwicklung von größeren Zeiträumen betrachtet, ist hier jedoch klar ein positiver Verlauf zu erkennen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung über 121 Prozent und bei 5 Jahren über 191 Prozent (Stand 19.07.2022).Das Fondsvermögen ist momentan zu 94,38 Prozent in Aktien und zu 5,62 Prozent in liquiden Mitteln angelegt. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 20,88 Prozent in den USA, 17,40 Prozent in China, 15,36 Prozent in Deutschland und 10,98 Prozent in Kanada angelegt. Die Top-Branchen des green benefit Global Impact Fund P sind mit 27,08 Prozent Halbleiterelektronik, mit 20,68 Prozent Halbleiter Ausstattung und mit 19,19 Prozent Elektrokomponenten & -geräte. Die drei Top-Holdings sind JinkoSolar Holding Co, Daqo New Energy Corp, SMA Solar Technology AG.Der green benefit Global Impact Fund P kann mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent bei Banken und Sparkassen erworben werden. AVL Finanzvermittlung bietet diesen sowie über 23.300 weitere Fonds mit 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag an. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten“, ergänzt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Dies haben wir in diesem Jahr mit dem Gewinn des BankingCheck Awards in der Kategorie ‚Bester Vermittler | Fonds‘ und dem Gewinn des BankingCheck LangZeitTests 2018 - 2021 in selbiger Kategorie bewiesen.“Mehr Infos zum green benefit Global Impact Fund P Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Juni 2022 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.