Lithium, Kobalt, Grafit - Top-Fonds März 2022: Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A (LU0470205575)

Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A

Aktienfonds, der in Unternehmen aus dem Rohstoffsektor investiert, welche so genannte "Next Generation" Rohstoffe fördern.

ISIN LU0470205575 Jupiter Merian US Equity Income Fund L

Aktienfonds, der primär in US-amerikanische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben investiert.

ISIN IE00B2899L63 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity A

Aktienfonds, der primär in Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

ISIN LU0476876759

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A (LU0470205575) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds März 2022. Durch die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien steigt der Bedarf an Stromspeichern und das wiederum erhöht die Nachfrage nach Lithiumbatterien. Im Vergleich zu anderen Batterien bieten lithiumhaltige Akkus diverse Vorteile, wie beispielsweise hohe Energiedichten. Rohstofffonds, die Lithium fördern, sind demnach aktuell sehr beliebt, da Anleger so am Batteriemarkt partizipieren können, ohne eine Einzelaktie erwerben zu müssen.Der Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A setzt bei seiner Investition auf Unternehmen, die „Next Generation“ Rohstoffe fördern, zu denen neben Lithium auch beispielsweise Kobalt oder Grafit gehören. Des Weiteren kann der Aktienfonds in Rohstoffunternehmen investieren, die sich mit den „traditionellen“ Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befassen; also Rohstoffe, bei denen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung erwartet werden kann. Schwerpunktmäßig legt der Fonds in Juniorwerte an, es kann aber auch in Majors- und Explorerwerte investiert werden.Seit Jahresbeginn zeigt der globale Aktienfonds einen Zuwachs von 9,31 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 293,45 Prozent und über 10 Jahren bei 302,04 Prozent (Stand 19.04.2022).Das Fondsvermögen ist momentan zu 100 Prozent in Aktien angelegt. Die Top-Branche des Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A ist mit über 76 Prozent Rohstoffe.Bei Banken und Sparkassen kann der Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.200 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten“, ergänzt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Unsere Kunden honorieren dies mit vielen positiven Kundenbewertungen auf der Plattform eKomi.“Mehr Infos zum Structured Solutions - Next Generation Resources Fund A Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im März 2022 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.