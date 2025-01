JPMorgan Funds - Global Focus Fund A

Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investiert.

ISIN LU0168341575 DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Emittenten investiert.

ISIN DE0008476524 BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund A2

Aktienfonds, der primär in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben.

ISIN LU1289970086

Im vergangenen Jahr erzielte der JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (LU0168341575) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL Finanzvermittlung und sicherte sich damit den 1. Platz der »Gefragtesten Fonds« 2024. Der global investierende Fonds verfolgt eine dynamische und chancenorientierte Anlagestrategie, die bewusst höhere Risiken in Kauf nimmt, um überdurchschnittliche Renditechancen zu nutzen.Dabei legt er besonderen Wert auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer und niedrigerer Marktkapitalisierung, die attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Angesichts einer zunehmend globalisierten Wirtschaft und der aktuellen Marktunsicherheiten bietet ein breit gestreuter Aktienfonds wie der JPMorgan Funds - Global Focus Fund A eine attraktive Möglichkeit, von langfristigen Wachstumschancen zu profitieren. Der Ansatz berücksichtigt auch ESG-Kriterien, die eine nachhaltige und verantwortungsvolle Investition fördern. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte werden in die Entscheidungsprozesse integriert, um eine langfristige Wertentwicklung zu unterstützen und einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen zu gewährleisten. Zusätzlich wird die Portfoliozusammensetzung kontinuierlich optimiert, um sowohl finanzielle als auch gesellschaftliche Renditen zu maximieren.Der JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (LU0168341575) weist in den vergangenen Jahren eine überzeugende Wertentwicklung auf. Mit 38,15 Prozent über drei Jahre und 92,41 Prozent über fünf Jahre schneidet der Fonds deutlich besser ab als der iShares Core MSCI World UCITS ETF (IE00B4L5Y983), der im selben Zeitraum 25,93 Prozent bzw. 68,71 Prozent erreichte. Über zehn Jahre beträgt die Wertentwicklung des aktiv gemanagten Fonds 197,53 Prozent, während der ETF auf 168,43 Prozent kommt. "Diese Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, aktiv gemanagte Fonds in Betracht zu ziehen, um von den Chancen der Märkte optimal zu profitieren. Unsere Kunden beweisen erneut, dass sie ein gutes Gespür für erfolgreiche Anlagestrategien haben", betont Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung (Stand: 20.01.2025).Platz 2 der Bestseller 2024 geht an den DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524), einen seit 1970 bestehenden Fonds, der in Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit investiert. Der Fonds legt Wert auf eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen hinweg. Mit einem Fokus auf langfristiges Wachstum bewirbt er ökologische und soziale Merkmale, was ihn auch für Anleger mit Nachhaltigkeitsinteresse relevant macht.Den 3. Platz der »Gefragtesten Fonds« 2024 belegt der BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 (LU1289970086). Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen aus Schwellenländern und investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere dieser Regionen. Die Anlage erstreckt sich auf verschiedene Branchen, mit einem Fokus auf dynamisch wachsende Märkte wie Asien, Lateinamerika und Afrika. Der Fonds nutzt zudem Derivate, um flexibel auf Marktchancen reagieren zu können. Mit einem breit diversifizierten Portfolio und einem erfahrenen Managementteam zielt der Fonds darauf ab, langfristige Wachstumschancen in aufstrebenden Volkswirtschaften zu nutzen.Bei Banken und Sparkassen kann der JPMorgan Funds - Global Focus Fund A, der DWS Vermögensbildungsfonds I LD und der BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 mit einem Ausgabeaufschlag von je 5 Prozent gekauft werden. Bei AVL Finanzvermittlung können diese sowie über 23.800 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag erworben werden. Anleger, die keine Anlageberatung benötigen, sind bei AVL genau richtig. "AVL kann zudem mit einer kompetenten und freundlichen Kundenbetreuung punkten", kommentiert Uwe Lange und ergänzt: "Dank vieler positiver Kundenbewertungen konnte sich AVL im vergangenen Jahr beim BankingCheck Award in der Kategorie ‚Vermittler | Fonds‘ zum siebten Mal in Folge den ersten Platz sichern."Mehr Infos zum JPMorgan Funds - Global Focus Fund A Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Jahr 2024 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.