Investment in verschiedenen Wirtschaftssektoren - »Gefragtester Fonds« Januar 2024: ACATIS Value und Dividende A (AT0000A146T3)

ACATIS Value und Dividende A

Aktienfonds, der weltweit in Aktien investiert, die nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik ausgewählt werden.

ISIN AT0000A146T3 Jupiter India Select L

Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, deren eingetragener Sitz sich in Indien befindet oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Indien verfolgen.

ISIN LU0329070915 Allianz Strategiefonds Balance A

Mischfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen mit ökologischen / sozialen Merkmalen, grüne / soziale / nachhaltige Anleihen sowie SFDR-Zielfonds investiert.

ISIN DE0009797258

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der ACATIS Value und Dividende A (AT0000A146T3) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Januar 2024. Der ACATIS Value und Dividende ist ein Branchenfonds, der Anlegern die Möglichkeit bietet, in verschiedene Branchen zu investieren. Ein Branchenfonds konzentriert sich auf Unternehmen innerhalb bestimmter Wirtschaftszweige oder Branchen, anstatt breit diversifiziert zu sein. Durch die Auswahl von Aktien aus verschiedenen Branchen streut der Fonds das Risiko und bietet gleichzeitig die Chance auf Wachstum und Rendite in verschiedenen Wirtschaftssektoren. Der ACATIS Value und Dividende nutzt diese Strategie, um langfristig Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Unternehmen mit attraktiven Dividendenrenditen und soliden Geschäftsmodellen investiert.Der ACATIS Value und Dividende ist ein weltweit investierender Aktienfonds, der von der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwaltet wird. Bei den Investitionen des Fonds wird ein Managementansatz verfolgt, der sich am MSCI World High Dividend Yield Index (EUR) orientiert. Dabei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet, und mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investiert. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Berücksichtigung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Der Fonds legt außerdem Wert auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit und investiert mindestens 50 Prozent des Aktienvermögens in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro. Bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten oder Fonds abgebildet werden, wobei zur Erzielung von Zusatzerträgen auch Derivate erworben werden können.Seit Jahresbeginn zeigt der ACATIS Value und Dividende A bereits einen Zuwachs von 5,44 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 33,18 Prozent und über fünf Jahre bei 65,37 Prozent (Stand 19.02.2024).Das Fondsvermögen ist momentan zu 90,67 Prozent in Aktien sowie zu 9,33 Prozent in anderen Fonds und sonstigen Vermögenswerten investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 39,03 Prozent in den USA und mit 11,14 Prozent in Deutschland angelegt. Die Top-Branchen des ACATIS Value und Dividende A sind mit 26,10 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 18,20 Prozent Konsumgüter und 17,92 Prozent Gesundheitswesen. Zu den Top-Holdings zählen Apple, Microsoft und McDonalds.Bei Banken und Sparkassen kann der ACATIS Value und Dividende A mit einem Ausgabeaufschlag von 3,00 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 24.000 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. „Kunden von AVL können so ein Investment ohne Ankaufverluste durchführen.“, so Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Wer also keine Anlageberatung wünscht, ist bei AVL genau richtig und kann sich von Beginn an über eine höhere Rendite freuen.“Mehr Infos zum ACATIS Value und Dividende A Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Januar 2024 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.