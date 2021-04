Investiert in Unternehmen mit etablierten Geschäftsfeldern - Top-Fonds März 2021: Nordea 1 Global Stable Equity Fund BP (LU0112467450)

Nordea 1 Global Stable Equity Fund BP

Aktienfonds, der vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit investiert.

ISIN LU0112467450



ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds, der weltweit flexibel in verschiedene Anlageklassen investiert.

ISIN DE000A1H72F1



BIT Global Internet Leaders 30 R-I

Aktienfonds, der gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien investiert.

ISIN DE000A2N8127

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der Nordea 1 Global Stable Equity Fund BP (LU0112467450) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds März 2021. Seit dem 10. März gelten beim Vermögensverwalter Nordea neue Anforderungen an 140 Fonds. Hier wurden die Regeln für fossile Brennstoffe verschärft. Für diese Fonds kommen bei einem Investment nur noch Energieunternehmen in Frage, die einen klaren Plan haben, wie sie das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen und bereits mit einer sichtbaren Umsetzung von Maßnahmen hierzu begonnen haben.Der Nordea 1 Global Stable Equity Fund BP investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Hierbei werden Unternehmen ausgewählt, die in etablierten Geschäftsfeldern tätig sind und stetig stabile Gewinne sowie Dividenden und Cashflows erwirtschaften. Der Aktienfonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.Seit Jahresbeginn zeigt der globale Aktienfonds bereits einen Zuwachs von 14,67 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über ein Jahr liegt die Wertentwicklung bei 23,19 Prozent. Seit seiner Auflage am 02.01.2006 zeigt der Nordea 1 Global Stable Equity Fund BP eine Wertentwicklung von 114,97 Prozent (Stand 19.04.2021).Das Fondsvermögen ist momentan zu 99,83 Prozent in Aktien investiert, der Rest des Vermögens ist in liquiden Mitteln angelegt. Der größte Teil des Fondsvermögens ist mit 66,49 Prozent in den USA angelegt. Die Top-Branchen des Nordea 1 Global Stable Equity Fund BP sind mit über 29 Prozent Gesundheitswesen, über 19 Prozent Informationstechnologie und über 13 Prozent Telekomdienste. Die drei Top-Holdings sind Comcast Corp, Johnson & Johnson und eBay.Der Nordea 1 Global Stable Equity Fund BP kann mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent bei Banken und Sparkassen erworben werden. AVL Finanzvermittlung bietet diesen sowie über 24.000 weitere Fonds mit 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag an. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten“, ergänzt Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL Finanzvermittlung. „Unsere Kunden honorieren dies mit vielen positiven Kundenbewertungen auf der Plattform ekomi.“Mehr Infos zum Nordea 1 Global Stable Equity Fund BP Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im März 2021 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.