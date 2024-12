Globale Aktienanlage mit Value-Fokus - »Gefragtester Fonds« November 2024: PI Global Value Fund P (LI0034492384)

PI Global Value Fund P EUR T

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der PI Global Value Fund P (LI0034492384) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« November 2024. Aktienfonds, die auf eine Kombination aus traditioneller Analyse und dem Value-Ansatz setzen, identifizieren gezielt Unternehmen, die durch nachhaltiges Wachstum und starke Fundamentaldaten überzeugen. Diese Fonds nutzen globale Marktchancen, indem sie in eine breite Palette von Branchen und Regionen investieren. Dadurch können sie die Auswirkungen von Schwankungen einzelner Märkte abfedern. Eine weitere Stärke dieser Strategie liegt in der Möglichkeit, Erträge wieder anzulegen, was langfristig die Wertentwicklung unterstützen kann.Der PI Global Value Fund P (LI0034492384) ist ein Fonds in der Rechtsform einer Kollektivtreuhänderschaft, der von der IFM Independent Fund Management AG verwaltet wird. Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen, wobei mindestens 51 Prozent des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertrechte weltweit angelegt werden. Die Auswahl der Anlagen basiert auf der Königsanalyse© von Prof. Otte, die sich darauf fokussiert, Unternehmen mit langfristiger Gewinnsteigerung zu identifizieren. Ergänzend werden klassische Bewertungsmethoden herangezogen, um das Potenzial der Wertpapiere zu analysieren. Zudem können Derivate eingesetzt werden, um Positionen abzusichern oder zusätzliche Renditechancen zu realisieren.Das Fondsvermögen ist momentan zu 85,21 Prozent in Aktien sowie zu 14,79 Prozent in liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 35,19 Prozent in den USA, 11,26 Prozent in Deutschland und zu jeweils über 9 Prozent in Kanada und Großbritannien angelegt. Die Top-Branchen des PI Global Value Fund P sind mit 20,57 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 18,03 Prozent Energie, 18,03 Prozent Konsumgüter und 12,58 Prozent Rohstoffe. Die drei Top-Holdings sind Berkshire Hathaway, Barrick Gold und ATOSS.Bei Banken und Sparkassen kann der PI Global Value Fund P mit einem Ausgabeaufschlag von 5,00 Prozent erworben werden. Über AVL Finanzvermittlung hingegen können Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag erworben werden, was eine erhebliche Kostenersparnis bedeutet. Zusätzlich überzeugt AVL durch transparente Kostenstrukturen und ein breites Angebot von über 23.800 Fonds. „Unser Ziel ist es, Anlegern einfache und kostengünstige Lösungen für den Fondskauf anzubieten“, erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. Anleger profitieren dabei nicht nur von niedrigen Kosten, sondern auch von der mehrfach ausgezeichneten Kundenzufriedenheit, wie etwa durch den BankingCheck Award, den AVL seit mehreren Jahren in der Kategorie „Vermittler | Fonds“ gewinnen konnte. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Servicequalität und den kundenorientierten Ansatz des Unternehmens.Mehr Infos zum PI Global Value Fund P Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im November 2024 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.