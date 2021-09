Global, flexibel, gemischt - Top-Fonds August 2021: ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1)

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds, der weltweit in verschiedene Anlageklassen investiert.

ISIN DE000A1H72F1 Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R

Mischfonds, der weltweit in Wertpapiere aller Art investiert.

ISIN LU0323578657 Seilern World Growth UR

Aktienfonds, der weltweit in Aktien und ähnliche Wertpapiere investiert, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden.

ISIN IE00B2NXKW18

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds August 2021. Damit erhält bereits das zweite Mal in Folge ein Fonds von Fondsmanager Hendrik Leber diese Auszeichnung bei AVL.Der ACATIS Datini Valueflex Fonds B investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen. Bei der Investition steht der Value-Gedanke im Vordergrund, bezieht sich hierbei allerdings nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Der Investitionsgrad liegt zwischen 0 und 100 Prozent, ist damit sehr flexibel und kann sich so perfekt an die Marktlage anpassen. Durch diese Flexibilität kann der Fondsmanager spontan auf interessante Gelegenheiten reagieren und entsprechend sein Investment realisieren.Seit Jahresbeginn zeigt der globale Mischfonds bereits einen Zuwachs von 35,82 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei über 82 Prozent, bei 5 Jahren über 183 Prozent und bei 10 Jahren über 475 Prozent (Stand 15.09.2021).Das Fondsvermögen ist momentan zu 76,41 Prozent in Aktien, 5,92 Prozent in Anleihen, 1,62 Prozent in Fonds und zu 16,05 Prozent in liquiden Mitteln und Sonstigem angelegt. Die Top-Branchen des ACATIS Datini Valueflex Fonds B sind mit über 34 Prozent Gesundheitswesen und über 24 Prozent IT/Telekommunikation. Die drei Top-Holdings sind BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs), XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin und NVIDIA Corp.Bei Banken und Sparkassen kann der ACATIS Datini Valueflex Fonds B mit einem Ausgabeaufschlag von 6 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 22.800 weitere Fonds, mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. „Kunden von AVL können so ein Investment ohne Ankaufverluste durchführen“, so Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Wer also keine Anlageberatung wünscht, ist bei AVL genau richtig und kann sich von Beginn an über eine höhere Rendite freuen.“Mehr Infos zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im August 2021 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.