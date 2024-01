»Gefragtester Fonds« des Jahres 2023 der AVL-Kunden - Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU0099574567)

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Aktienfonds, der hauptsächlich in Unternehmen investiert, die führende technologische Innovationen in Bezug auf Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen entwickeln oder davon signifikant profitieren.

ISIN LU0099574567 DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Emittenten investiert.

ISIN DE0008476524 ACATIS Value Event Fonds A

Mischfonds, der weltweit in in verschiedene Anlageklassen investiert.

ISIN DE000A0X7541

Im vergangenen Jahr erzielte der Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU0099574567) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL Finanzvermittlung und damit den 1. Platz der »Gefragtesten Fonds« 2023. Der Aktienfonds bietet Anlegern die Möglichkeit, breit in die weltweite Technologiebranche zu investieren.Gemäß seiner Anlagepolitik investiert der Fidelity Funds - Global Technology Fund A mindestens 70 Prozent seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln oder entwickeln werden, die von technologischem Fortschritt profitieren. Der Fonds legt zudem Wert auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und investiert mindestens 50 Prozent seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit diesen Kriterien. Dieser Fokus auf nachhaltige Praktiken wird durch den Investmentmanager und den Anlageprozess gewährleistet, der neben Wachstums- und Bewertungskennzahlen auch ESG-Ratings berücksichtigt.Besonders interessant ist die Möglichkeit, in die "Magnificent Seven" zu investieren, zu denen die größten börsennotierten US-Unternehmen gehören, darunter Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla. Diese Unternehmen sind bekannt für ihre starke Marktkapitalisierung und führende Positionen in der Tech-Branche. Der Fidelity Funds - Global Technology Fund A bietet somit eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, um von der Stärke und Innovationskraft dieser Schlüsselakteure zu profitieren.Der Fidelity Funds - Global Technology Fund A bietet mit 42,44 Prozent über drei Jahre und 174,40 Prozent über fünf Jahre seinen Anlegern eine positive Wertentwicklung. Im Vergleich dazu hat der, den Index nachbildende, iShares Core MSCI World UCITS ETF (IE00B4L5Y983) mit einer Wertentwicklung von 21,58 Prozent über drei Jahre und 75,61 Prozent über fünf Jahre deutlich schlechter abgeschnitten. „AVL-Kunden haben damit einmal mehr bewiesen, dass sie die Marktentwicklungen im Blick behalten und aufgrund dessen ihre Anlageentscheidungen treffen“, so Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung (Stand: 23.01.2024).Platz 2 der Bestseller 2023 geht an den DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524). Der weltweit investierende Aktienfonds legt vorwiegend in Aktien von großen Unternehmen verschiedener Branchen sowie mittelgroßen und kleinen Gesellschaften an. Dabei strebt er langfristig günstige Entwicklungen und gute Erträge an. Der Fonds betont ökologische und soziale Merkmale, ohne jedoch explizit einer festgelegten ESG- oder nachhaltigen Anlagestrategie zu folgen.Den 3. Platz der »Gefragtesten Fonds« 2023 belegt der ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541). Die Anlagestrategie des zur Kategorie „Mischfonds flexibel“ gehörenden Fonds betont wertorientiertes Investieren, insbesondere durch Berücksichtigung unternehmensspezifischer Events. Die Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität soll fundamentale Risiken reduzieren. Das Portfolio wird durch verschiedene Arten von Events und Haltedauern diversifiziert.Bei Banken und Sparkassen kann der Fidelity Funds - Global Technology Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von 5,25 Prozent, der DWS Vermögensbildungsfonds I LD und der ACATIS Value Event Fonds A mit einem Ausgabeaufschlag von je 5 Prozent gekauft werden. Bei AVL Finanzvermittlung können diese sowie über 24.000 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag erworben werden. Anleger, die keine Anlageberatung benötigen, sind bei AVL genau richtig. „AVL kann zudem mit einer kompetenten und freundlichen Kundenbetreuung punkten“, kommentiert Uwe Lange und ergänzt: „Dank vieler positiver Kundenbewertungen konnte sich AVL im vergangenen Jahr beim BankingCheck Award in der Kategorie ‚Bester Vermittler | Fonds‘ zum sechsten Mal in Folge den ersten Platz sichern.“Mehr Infos zum Fidelity Funds - Global Technology Fund A Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Jahr 2023 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.