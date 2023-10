»Gefragtester Fonds« September 2023: Aberdeen SICAV I Japanese Sustainable Equity Fund A (LU0476876759)

Aberdeen SICAV I Japanese Sustainable Equity Fund A

Aktienfonds, der in Unternehmen in Japan investiert, die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in japanische Aktien von Aberdeen entsprechen.

ISIN LU0476876759 Quantex Global Value Fund R

Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen investiert.

ISIN LI0274481113 DWS Vermögensbildungsfonds LD

Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Emittenten investiert.

ISIN DE0008476524

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der Aberdeen SICAV I Japanese Sustainable Equity Fund A (LU0476876759) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« September 2023. Zum zweiten Mal in Folge ist damit ein nachhaltiger Investmentfonds »Gefragtester Fonds« des Monats bei AVL. Dies unterstreicht den anhaltenden Trend hin zu nachhaltigen Investitionen. Nachhaltige Investmentfonds verfolgen nicht nur finanzielle Renditen, sondern berücksichtigen auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG), um langfristige Werterhaltung und verantwortungsvolles Wirtschaften zu fördern. ESG-Kriterien dienen dazu, Unternehmen zu bewerten und auszuwählen, die nachhaltige Praktiken und positive Auswirkungen auf die Gesellschaft anstreben. Diese Fonds bieten Anlegern die Möglichkeit, ihr Kapital auf eine Weise einzusetzen, die nicht nur Gewinne generiert, sondern auch zur Lösung globaler Herausforderungen beiträgt.Der Aberdeen SICAV I Japanese Sustainable Equity Fund A investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Japan notiert bzw. ansässig sind oder erhebliche Geschäftstätigkeiten in Japan unterhalten. Dabei orientiert sich der Anlageansatz an den Qualitätskriterien von Aberdeen und verwendet den ESG House Score, um Unternehmen mit hohen ESG-Risiken auszuschließen. Der Aktienfonds verfolgt aktiv einen nachhaltigen Ansatz und strebt einen Anteil von mindestens 15 % an nachhaltigen Anlagen an, die ein verbessertes ESG-Rating aufweisen und eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark (MSCI Japan Index (JPY)) haben.Für Absicherungszwecke und zur Steuerung von Wechselkursrisiken kann der Aberdeen SICAV I Japanese Sustainable Equity Fund A Derivate, in begrenztem Umfang, verwenden. Dies geschieht hauptsächlich, wenn der Fonds Mittelzuflüsse verzeichnet, um die Barmittel effizient zu investieren.Seit Jahresbeginn zeigt der Aberdeen SICAV I Japanese Sustainable Equity Fund A einen Zuwachs von 22,50 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 18,45 Prozent und über zehn Jahre bei 76,38 Prozent (Stand 12.10.2023).Das Fondsvermögen ist momentan zu 98,99 Prozent in Aktien sowie zu 1,01 Prozent in liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten investiert. Der Fonds ist dabei mit 98,99 Prozent ausschließlich in Japan angelegt. Die Top-Branchen des Aberdeen SICAV I Japanese Sustainable Equity Fund A sind mit 27,97 Prozent Konsumgüter, 19,11 Prozent Industrie und 19,04 Prozent Informationstechnologie / Tele-kommunikation. Die Top-Holdings sind Hitachi, Mitsubishi und Toyota.Bei Banken und Sparkassen kann der Aberdeen SICAV I Japanese Sustainable Equity Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.800 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. „Kunden von AVL können so ein Investment ohne Ankaufverluste durchführen.“, so Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Wer also keine Anlageberatung wünscht, ist bei AVL genau richtig und kann sich von Beginn an über eine höhere Rendite freuen.“Mehr Infos zum Aberdeen SICAV I Japanese Sustainable Equity Fund A Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im September 2023 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.