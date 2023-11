»Gefragtester Fonds« Oktober 2023: ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541)

ACATIS Value Event Fonds A

Mischfonds, der weltweit in verschiedene Anlageklassen investiert.

ISIN DE000A0X7541 Quantex Global Value Fund R

Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen investiert.

ISIN LI0274481113 Sauren Global Growth A

Aktienfonds, der überwiegend in andere Fonds investiert.

ISIN LU0095335757

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Oktober 2023. Flexible Mischfonds sind Fonds, die Kapital in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Cash verteilen können. Ihr Ziel besteht darin, sich den Marktgegebenheiten anzupassen und dabei eine ausgewogene Rendite bei gleichzeitig kontrolliertem Risiko zu erzielen. Die Grundlage der Anlagestrategie des flexiblen Mischfonds ACATIS Value Event Fonds A liegt in der Reduzierung fundamentaler Risiken durch die Auswahl von Unternehmen mit hoher Business-Qualität. Das Portfolio wird bewusst diversifiziert, sowohl über verschiedene Arten von Events als auch über verschiedene Haltedauern. Eine variable Investitionsquote in Aktien, Anleihen und Liquidität ermöglicht eine flexible Positionierung des Fonds.Der ACATIS Value Event Fonds A strebt eine stetige Wertentwicklung mit geringerer Volatilität als der breite Aktienmarkt an. Die Investitionen erfolgen international, wobei ein Schwerpunkt auf Europa, insbesondere im deutschsprachigen Raum, sowie in den USA liegt. Die Anlageentscheidungen erfolgen unabhängig von Branchen, Größenklassen und Indexzugehörigkeiten der Unternehmen. Zusätzlich legt der flexible Mischfonds einen starken Fokus auf die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance der investierten Unternehmen. Dies gewährleistet, dass die Anleger von einer verlässlichen und ethisch verantwortungsbewussten Anlagestrategie profitieren. Der Fonds investiert mindestens 25 % seines Wertes in Kapitalbeteiligungen, darunter Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind, sowie Anteile an anderen Investmentvermögen. Die Auswahl und Anpassung der Vermögensgegenstände erfolgt nach sorgfältiger Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten.Seit Jahresbeginn zeigt der ACATIS Value Event Fonds A einen Zuwachs von 11,89 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über fünf Jahre liegt die Wertentwicklung bei 35,62 Prozent und über zehn Jahre bei 79,23 Prozent (Stand 15.11.2023).Das Fondsvermögen ist momentan zu 45,81 Prozent in Aktien, 31,37 Prozent in Anleihen sowie zu 22,82 Prozent in liquiden Mitteln investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 22,53 Prozent in den USA und 21,04 Prozent in Deutschland angelegt. Die Top-Branchen des ACATIS Value Event Fonds A sind mit 13,28 Prozent Konsumgüter, 12,26 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation und 8,09 Prozent Finanzen.Bei Banken und Sparkassen kann der ACATIS Value Event Fonds A mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.900 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten“, ergänzt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Dies haben wir schon mehrfach mit dem Gewinn des BankingCheck Awards in der Kategorie ‚Bester Vermittler – Fonds‘ bewiesen.“Mehr Infos zum ACATIS Value Event Fonds A Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Oktober 2023 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.