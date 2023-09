»Gefragtester Fonds« August 2023: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A (LU0557290698

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A

Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen.

ISIN LU0557290698

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Aktienfonds, der weltweit primär in Unternehmen investiert, die technologische Vorteile oder Verbesserungen in Verbindung mit Produkten, Verfahren oder Diensten bieten oder davon erheblich profitieren.

ISIN LU0099574567

Quantex Global Value Fund R

Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit investiert.

ISIN LI0274481113

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A (LU0557290698) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« August 2023. Nachhaltige Investmentfonds sind eine zunehmend beliebte Wahl für Anleger, die nicht nur finanzielle Renditen anstreben, sondern auch einen positiven sozialen und ökologischen Einfluss erzielen möchten. Diese Fonds investieren in Unternehmen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, indem sie Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigen. Einer dieser Fonds ist der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A, der darauf abzielt, Kapitalzuwachs durch Investitionen in weltweite Unternehmen zu erzielen, die nachhaltige Praktiken anwenden.Der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien. Zudem kann der Fonds auch in andere Anlageklassen investieren sowie Barmittel halten. Eine Zielbenchmark hat der Aktienfonds nicht, verwendet aber den MSCI AC World Index als Vergleichs-Referenzwert, ohne dass dieser Einfluss auf das Anlageverhalten hat. Im Vergleich zum Index verfolgt der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A einen höheren Gesamt-Nachhaltigkeits-Score.Seit Jahresbeginn zeigt der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A einen Zuwachs von 10,88 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über fünf Jahre liegt die Wertentwicklung bei 64,49 Prozent und über zehn Jahre bei 150,67 Prozent (Stand 14.09.2023).Das Fondsvermögen ist momentan zu 97,86 Prozent in Aktien sowie zu 2,14 Prozent in liquiden Mitteln investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 36,68 Prozent in den USA und 15,37 Prozent in Großbritannien angelegt. Die Top-Branchen des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A sind mit 33,48 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 17,93 Prozent Konsumgüter und 17,15 Prozent Industrie. Die Top-Holdings sind Microsoft und Alphabet.Bei Banken und Sparkassen kann der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.800 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten“, ergänzt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Dies haben wir in diesem Jahr erneut mit dem Gewinn des BankingCheck Awards in der Kategorie ‚Bester Vermittler – Fonds‘ bewiesen. AVL erhielt diese Auszeichnung damit das sechste Jahr in Folge.“Mehr Infos zum Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im August 2023 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.