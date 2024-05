»Gefragtester Fonds« April 2024: abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A (LU0476876759)

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A

Aktienfonds, der in Unternehmen in Japan investiert, die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in japanische Aktien von abrdn entsprechen.

ISIN LU0476876759 DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Mischfonds, der weltweit vorwiegend in Anleihen und Aktien investiert.

ISIN DE0008490673 Quantex Funds - Quantex Global Value Fund R

Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen investiert.

ISIN LI0274481113

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A (LU0476876759) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« April 2024. Investieren in Japan bietet den Vorteil, in eine der größten und technologisch fortschrittlichsten Volkswirtschaften der Welt zu investieren. Japan hat sich durch seine Innovationskraft, besonders in den Bereichen Automobil, Elektronik und Robotik, eine starke Position in der globalen Wirtschaft gesichert. Die demografischen Herausforderungen des Landes treiben zudem die Entwicklung und Implementierung neuer Technologien und Dienstleistungen voran. Zudem setzt Japan zunehmend auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien, was attraktive Investitionsmöglichkeiten in zukunftsorientierte und umweltfreundliche Unternehmen schafft.Der abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in japanische Unternehmen investiert, die dem nachhaltigen Anlageansatz von abrdn entsprechen. Mindestens 90 % des Portfolios bestehen aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in Japan notiert sind, dort ihren Sitz haben oder in erheblichem Umfang in Japan tätig sind. Der Anlageansatz fokussiert sich auf qualitativ hochwertige, nachhaltige Unternehmen und nutzt den ESG House Score von abrdn, um Unternehmen mit hohen ESG-Risiken auszuschließen. Unternehmenswerte, die sich auf den UN Global Compact, Norges Bank Investment Management (NBIM), Staatsunternehmen sowie Branchen wie Waffen, Tabak, Glücksspiel, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie Stromerzeugung beziehen, werden vom Fondsvermögen ausgeschlossen.Seit Jahresbeginn zeigt der abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A bereits einen Zuwachs von 17,46 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 34,36 Prozent und über fünf Jahre bei 73,54 Prozent (Stand 16.05.2024).Das Fondsvermögen ist momentan zu 97,25 Prozent in Aktien sowie zu 2,25 Prozent in liquiden Mitteln investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 97,25 Prozent in Japan angelegt. Die Top-Branchen des abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A sind mit 22,31 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 22,26 Prozent Industrie und 22,12 Prozent Konsumgüter. Zu den Top-Holdings zählen Hitachi, Mitsubishi und Toyota.Bei Banken und Sparkassen kann der abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von 5,00 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 24.000 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten", ergänzt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Dies haben wir schon mehrfach mit dem Gewinn des BankingCheck Awards in der Kategorie ‚Bester Vermittler – Fonds' bewiesen."Mehr Infos zum abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A