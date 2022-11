ESG Aspekte berücksichtigt - Top-Fonds Oktober 2022: DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024)

DWS ESG Akkumula LC

Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien von soliden aufgestellten und wachstumsorientierten in- und ausländischen Unternehmen investiert.

ISIN DE0008474024 Comgest Growth Europe Opportunities

Aktienfonds, der in ein Portfolio von "aussichtsreichen" Unternehmen investiert, die ein überdurch-schnittliches Wachstum der Ertragsqualität erreichen wollen und attraktiv bewertet wurden.

ISIN IE00B4ZJ4188 DWS Top Dividende LD

Aktienfonds, der weltweit in Aktien vorrangig hochkapitalisierte Werte investiert, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.

ISIN DE0009848119

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds Oktober 2022. Der globale Aktienfonds zählt zu den DWS-Klassikern und wurde bereits vor mehreren Jahrzehnten aufgelegt. Die Titelauswahl erfolgt durch ein gezieltes Investieren in zuvor sorgsam analysierte und ausgewählte in- und ausländische Unternehmen, die eine gute Wertentwicklung erhoffen lassen. Neben diesem Aspekt werden auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze der Unternehmensführung bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.Wie der Großteil der Aktienfonds befindet sich auch der DWS ESG Akkumula LC aktuell in einer Korrekturphase. Wird die Wertentwicklung von größeren Zeiträumen betrachtet, ist hier jedoch klar ein positiver Verlauf zu erkennen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 24,39 Prozent, über fünf Jahre bei 55,99 Prozent und über zehn Jahre bei 186,40 Prozent (Stand 16.11.2022).Das Fondsvermögen ist momentan zu 96,20 Prozent in Aktien investiert. Der Rest ist in liquide Mittel, Immobilien und sonstige Vermögenswerte investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 66,90 Prozent in den USA angelegt. Die Top-Branchen des DWS ESG Akkumula LC sind mit 25,70 Prozent Informationstechnologie, 20,40 Prozent Gesundheitswesen sowie 19,70 Prozent Basiskonsumgüter. Die drei Top-Holdings sind Alphabet, Apple und Microsoft.Bei Banken und Sparkassen kann der DWS ESG Akkumula LC mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.400 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden.