Auszeichnung als bester Fondsvermittler - AVL Finanzvermittlung gewinnt BankingCheck Award 2021

Die AVL Finanzvermittlung ist mit dem BankingCheck Award 2021 ausgezeichnet worden. Das Unternehmen belegt in der Kategorie “Bester Vermittler – Fonds 2021” mit 4,9 Punkten den ersten Platz. Insgesamt haben 123.096 Kundenbewertungen über die Auszeichnungen in über 80 Kategorien entschieden.„Servicequalität hat für uns oberste Priorität. Deshalb ist auch die Bedeutung dieser Auszeichnung für uns so hoch, da sie das direkte Kundenfeedback widerspiegelt“, sagt Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL. Das Unternehmen belegt seit Jahren Spitzenplätze in renommierten Branchenanalysen, wenn es um das Produktangebot und die Serviceleistungen geht. So konnte AVL etwa den BankingCheck Award das vierte Mal in Folge gewinnen und auch den BankingCheck Langzeittest mehrfach für sich entscheiden.Zuletzt hatte die AVL Finanzvermittlung im April dieses Jahres ihr neues Webportal mit einem erweiterten Serviceangebot gestartet und damit Maßstäbe in Sachen Transparenz und Vergleichbarkeit von Investmentfonds gesetzt. Zugleich profitiert der Fondsvermittler von einer durch die Pandemie gestiegenen Nachfrage nach Anlageprodukten und konnte den Nettomittelzufluss im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern.Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.avl-investmentfonds.de/bester-fondsvermittler-2021