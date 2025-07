Ausgezeichnet - AVL Finanzvermittlung zum achten Mal mit BankingCheck Award in der Kategorie "Vermittler | Fonds" geehrt

Die AVL Finanzvermittlung hat den eKomi & BankingCheck Award 2025 zum achten Mal in Folge gewonnen. Mit der erreichten Höchstpunktzahl von 5,0 Punkten konnte der Weinstädter Finanzvermittler sein Vorjahresergebnis bestätigen und hat im Vergleich mit 94 Vermittlern den ersten Platz belegt. „Der BankingCheck Award ist für uns umso wertvoller, da er auf dem direkten Feedback unserer Kunden basiert. Für uns ist das eine sehr erfreuliche Bestätigung unserer Arbeit“, sagt Uwe Lange, Geschäftsführer der AVL Finanzvermittlung.Die Auszeichnung basiert auf Kundenbewertungen und wird unter Banken, Finanzdienstleistern und Fintechs vergeben. Über eine Platzierung entscheiden Qualität und Quantität von Kundenbewertungen, die während der Award-Phase auf einem Kundenportal abgegeben werden. Im Bewertungszeitraum 2025 wurden insgesamt 131.900 Kundenbewertungen in über 80 Kategorien gesammelt. Die Unternehmen beziehungsweise Produkte mit den besten Bewertungen in der jeweiligen Kategorie werden mit einem Award ausgezeichnet.Die AVL Finanzvermittlung setzt mit der neuerlichen Auszeichnung eine regelrechte Gewinntradition fort: 2021 erhielt sie den BankingCheck LangZeitTest sowie den BankingCheck Award in der Kategorie "Vermittler | Fonds". Letzteren konnte sich das Unternehmen auch in den Jahren 2022, 2023 und 2024 sichern. „Eine kontinuierliche, qualitativ hochwertige Beratung ist unser erklärtes Unternehmensziel. Mit dem BankingCheck Award 2025 sehen wir dieses bestätigt “, sagt Lange.Weitere Informationen finden Sie hier: Bester Vermittler | Fonds 2025