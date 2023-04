AVL Finanzvermittlung GmbH ist neuer Hauptsponsor der BATLETICO Sportakademie

AVL ist der neue Hauptsponsor 2023/24 der BATLETICO Sportakademie. Die Partnerschaft ist eine Gelegenheit sowohl zur Förderung gemeinsamer Werte als auch zur positiven Beeinflussung der Region und der nächsten Generation von Sportlerinnen und Sportlern.BATLETICO ist eine Sportakademie, die Fußball, Fitness und Athletik sowie Sportstipendien umfasst. Sie unterstützt Sportlerinnen und Sportler bei ihrer Entwicklung und bei der Verwirklichung ihrer Träume. Benito Baez Ayala, der Geschäftsführer und Gründer der Akademie, ist leidenschaftlicher Fußballer und Trainer: „Es ist die Freude an der Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die das Arbeiten zu einem Erlebnis macht“. Zur Umsetzung seiner Ziele suchte er einen Partner, den er in der AVL Finanzvermittlung GmbH, einem der führenden Online-Vermittler von Fonds, fand: „Mir war es wichtig, einen Partner zu finden, hinter dem ich stehen kann und dessen Arbeit ich natürlich auch gerne nach außen repräsentiere. In diesem Fall ein Volltreffer.“Der AVL Finanzvermittlung ist es ein besonderes Anliegen, den Sport am Unternehmensstandort zu fördern: „Wir fühlen uns dem Sport sehr verbunden und wollen dazu beitragen, die Lebensqualität in unserer Region weiter zu verbessern. Wer aktiv Sport treibt, tut etwas für Körper, Geist und Seele“, so Geschäftsführer Simon Lange, dessen Vision es vor allem ist, Kinder und Jugendliche frühzeitig an den Sport heranzuführen: „Mit Sport kann man meiner Meinung nach nicht früh genug anfangen. Deshalb unterstützen wir die Arbeit von BATLETICO sehr gerne. Mit der Sportakademie haben wir einen kompetenten Partner gefunden. Die Trainer sind Vorbilder für junge Sportler und fordern sowie fördern junge Talente.“Obwohl Investitionen und Sport auf den ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen, lassen sich doch einige Gemeinsamkeiten finden. Sowohl im Sport als auch bei der Geldanlage ist Kontinuität von großer Bedeutung. Wer kontinuierlich Sport treibt, steigert seine Leistung, wer kontinuierlich mit einem Sparplan Geld anlegt, steigert sein Vermögen. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist die Zielorientierung, denn Großes geschieht, wenn Großes angestrebt wird. In beiden Fällen gibt es unterschiedliche Ziele, die unterschiedliche Strategien erfordern. Sowohl bei der Geldanlage als auch beim Sport zählen die langfristigen Ergebnisse, egal ob es sich um langfristige Anlageziele oder Wettkampfziele handelt.Kontinuität, Zielorientierung und langfristiges Denken sind nur ein Beispiel der Werte, welche gemeinsam gefördert werden sollen. Mehr Informationen: Sponsoring