Wenn die Grenzen zwischen Bademode und Dessous verschwimmen

Alexandra Haas­-Steinwendner designt und fertigt mit AVIMIVA exklusive Bademode. Im Interview erzählt die Niederösterreicherin von der Idee der nach­ haltigen Produktion und davon, warum auch Männer ihre trendigen Bikinis kaufen.





Wie kam es zur Idee Badedessous?

Der erste Impuls kam,wie könnte es anders sein, im Wasser. Es war der Tag nach meinem Geburtstag im April 2020. Ich habe den sonnigen Tag in unserem Swimspa genossen­ und darüber philosophiert, dass es in Europa keine schmeichelnde Bade­mode zu bekommen gibt. Zuerst war es nur eine „verrückte Idee“, zu meinen Wurzeln in die Modebranche zu­rückzukehren, Bademode zu designen und letztendlich auch selbst produzie­ren zu lassen. Aber wenige Tage nach der ersten Idee kam mir am Morgen beim Aufwachen das Wort „Badedessous“ in den Sinn. Die Sehnsucht nach diesem neuen Produkt hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen.



Eine Idee und die Umsetzung sind aber zwei Paar Schuhe?

Das endgültige „Go“ für die Umsetzung kam im Oktober 2020, nachdem ich einen Hersteller gefunden habe, der die Materialien nach meinen Anforderungen produzieren kann.



Wie sehen diese Anforderungen aus?

Neben der Salz- und Chlorwasserbestädigkeit sowie der Qualität der verwendeten Materialien sind meine wichtigsten Werte die Unterstützung kleiner (Familien­)Betriebe und die Wertschöpfung so gut es geht in Öster­reich zu halten. Alle Materialien werden exklusiv für AVIMIVA von einem österreichischen Familienbetrieb pro­duziert. Bei Produkten und Dienstleistungen, die nicht in Österreich zu be­ziehen waren, arbeite ich mit Betrieben in angrenzenden Ländern, die ich alle nach meinen Grundsätzen und Werten ausgewählt habe. Schmuckkompo­nenten beziehe ich von deutschen Un­ternehmen und die Produktion führt eine italienische Familienmanufaktur mit nur zwölf Mitarbeitern nahe dem Comer See durch. Viele sprechen von fairen Löhnen, kurzen Wegen – AVIMIVA hält sich daran und da­ rauf bin ich sehr stolz.



Kann man denn einfach so Modedesignen?

Da gibt es schon eine Vorgeschichte. Nach der Pflichtschule habe ich die Modeschule Lentia Linz mit der Fachrichtung „Modedesign“ besucht. Für eine Karriere in der Modebranche wäre es damals erforderlich gewe­sen, Österreich zu verlassen. Dazu war und bin ich aber nach wie vor zu tief in meiner Heimat verwurzelt. Zuerst ging ich den klassischen Weg über ganz ty­pische Frauenberufe im Bereich Sekre­tariat/Verwaltung. Bis ich nach einem Schlaganfall zum ersten Mal dem in­neren Drang nach Veränderung gefolgt bin und eine Diplomausbildung im Be­reich TCM & Beziehungscoaching ab­solvierte. Diese Tätigkeit habe ich viele Jahre selbstständig mit sehr viel Herz­blut ausgeübt. Dann kam die Corona­ Pandemie und hat mich „ruhiggestellt“.Der in mir schlummernde Ruf nach Veränderung, Wachstum und Entwick­lung bekam dadurch Raum konnte wie­der gehört werden.



Was macht AVIMIVA besonders?

Bei der exklusiven Bademode von AVI­MIVA verschwimmen die Grenzen zwi­schen Bademode und Dessous auf edle, sinnliche sowie weibliche Art und Wei­se. Ich verarbeite Materialien, die bis­lang nicht mit Wasser in Verbindung gebracht wurden – wegen ihrer Exklusivität und Eleganz. Die Materialien sind federleicht und trocknen ausgesprochen schnell. Es fasziniert mich,mit ganz bewusst gewählter Schnittfüh­rung und raffinierten Akzenten die Vor­züge einer Frau zu unterstreichen, die Figur JEDER Frau optisch in Szene zu setzen. Es geht darum, das Auge zu führen und zu lenken. Und ich liebe es bei Materialien querzudenken, neue Wege zu gehen und zu experimentieren.



Wo holen Sie sich Ihre Inspiration und Ideen?

Zu meinen liebsten Beschäftigungen gehört es, Menschen zu beobachten. Die Frau selbst ist meine größte Inspiration. Ich beobachte Frauen, wo im­mer ich nur kann, wie sie sich bewegen. Was versucht sie zu „verstecken“? Wo­mit fühlt sie sich (un)wohl, was ist ihr (un)wohlangenehm? Ideen kommen mir immer und überall. Am offensten ist mein kreativer Kanal, wenn ich entspannt bin. Meine „Kreativzone“, in der ich neue Materialien und Schnitte teste, befindet sich bei mir zu Hau­se im Mostviertel.



Wie darf man sich die typische AVIMIVA-Kundin vorstellen?

Meine Kund*innen sind kunterbunt ge­mischt und jede für sich einzigartig und individuell. Meine jüngste Kundin ist 19, die älteste 58. DIE Kundin als „Schub­lade“ gibt es nicht. Von Schülerinnen und Studierenden, über junge Mütter, Unternehmerinnen, Angestellte (auch in Führungspositionen) bis hin zu Cele­brities verstreut in Österreich, Deutsch­land, Italien, Schweiz und Frankreich. Doch nicht nur Frauen kaufen bei mir ein. Auch Männer, die das besondere Geschenk suchen gehören zu meinen geschätzten Kunden. Meine edlen Biki­nis und Badeanzüge und die elegante Beachwear sind z.B. beliebte, exklusive und verführerische Begleiter auf der Hochzeitsreise.