Verliebt, verlobt, verheiratet

Doch was kommt nach dem schönsten Tag im Leben eines Brautpaares?

Jede Braut und jeder Bräutigam freut sich nach der Traumhochzeit auf die schönste aller Reisen.

Die Flitterwochen und romantische Tage mit einem Hauch von Luxus und exklusivenBadedessous!



Romantische und sinnliche Tage voller Zärtlichkeit auf einer paradiesischen Tropeninsel - zweisam und ungestört - allein der Gedanke an Flitterwochen sorgt für vorfreudige Gänsehaut.



Endlose weiße Strände mit Sand wie Puderzucker. Palmen wie aus dem Bilderbuch, die sich fast kitschig über das Wasser neigen. Nur die Fußabdrücke zweier Verliebter im Sand, die Hand in Hand im Sonnenuntergang eine einsame Bucht erkunden.



Das türkisfarbene Meer vorm tropischen Love Island lädt zum Abtauchen, Genießen und Liebkosen ein. Die beiden Frischvermählten sind in ihrem Paradies - haben nichts anderes im Kopf als sich selbst und ihre intime, private Zweisamkeit in den Flitterwochen. Eine Fantasie, die bei jedem Brautpaar ein angenehmes und erwartungsvolles Kribbeln auslöst.



Auch die frischgebackene Ehefrau will sich einmalig, exklusiv und sexy kleiden. Was könnte da besser geeignet sein als unsere edlen und hochwertigen Badedessous?



Eine paradiesische Insel ist ein wunderbarer Ort, um Ihre AVIMIVA-Hochzeitsdessous zu tragen.



Wir verraten Ihnen heute ein Geheimnis - das einzige Kleidungsstück, das Sie für Ihre Flitterwochen brauchen, ist ein exklusives AVIMIVA Badedessous.



Sie können es als Dessous tragen und mit einem Kleid oder einer leichten, transparenten Bluse darüber sind Sie immer perfekt gekleidet und bereit für einen spontanen Sprung in die ungestörte Bucht. Und weil AVIMIVA Badedessous so unglaublich schnell trocknen, sind Sie im Handumdrehen bereit für ein romantisches Candlelight-Dinner zu zweit am Strand. Einfach göttlich!



Jedes Honeymoon Badedessous wird in einer edlen und exklusiven Geschenkbox geliefert und ist damit eine wunderbare Morgengabe, das jede Braut glücklich macht.



So wird der Honeymoon unvergesslich!