Jetzt schmilzt sogar der Sand dahin

So beliebt und verbreitet der gute alte Bikini auch sein mag, den Eroberungszug dieses neuen Bademode-Trends kann er trotzdem nicht aufhalten.Alexandra Haas-Steinwender läutet mit ihren raffinierten und sinnlichen Badedessous eine brandneue Ära der Strandbekleidung ein und setzt mit ihrer Marke AVIMIVA neue Akzente.Der Unterschied zwischen einem Bikini und einem Badedessous mag sich den meisten vielleicht nicht sofort erschließen. Doch er fällt einem spätestens nach dem ersten Besuch des AVIMIVA Webshops www.avimiva.com unwiderruflich auf.Ob direkt am Strand, im Beach-Cafe oder im Spa-Bereich, mit den geschmackvollen und hochwertigen Entwürfen von AVIMIVA Inhaberin und Designerin Alexandra Haas-Steinwender, ist Ihnen ein geschmackvoller Auftritt garantiert.„Durch meine langjährige Arbeit mit Menschen kenne ich deren Sehnsüchte - die von Männern und Frauen. Es fasziniert mich mit edlen Materialien zu arbeiten, besondere Kombinationen abseits des bisher Bekannten zu kreieren und exklusive, luxuriöse Designs zu entwerfen, die neu und anders sind und meinen KundInnen schmeicheln!“ So Designerin und Inhaberin der Badedessous-Linie AVIMIVA.Dabei bleibt die leidenschaftliche Modeschöpferin ihren Werten und ihrer Unternehmensphilosophie stets treu: Keine Materialien aus Billiglohnländern, faire Löhne, kurze Transportwege!AVIMIVA ist das Wohl von Mensch und Natur stets ein großes Anliegen, und das lässt sich, vom ersten Strich bis zum letzten Stich nachvollziehen.Das ist Luxus born in Austria, made in Europe!