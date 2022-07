AVIMIVA - junges, österreichisches Label erobert den Luxus-Bademode-Markt

Für viele Menschen ist das Jahr 2020 mit unangenehmen Erinnerungen behaftet. Die Welt stand von einem Moment auf den anderen still. So auch bei Alexandra Haas-Steinwendner, der gebürtigen Oberösterreicherin, die zu dieser Zeit mit viel Herzblut ihrer Tätigkeit als TCM-Therapeutin und Beziehungscoach nachging. Was dieser Beruf mit ihrer Bademode zu tun hat, erzählt die Unternehmerin stets mit leuchtenden Augen.„Für mich war es damals eine Herausforderung, die Füße stillzuhalten“ erzählt die sympathische Gründerin mit einem Lächeln. Zuerst war es nur eine verrückte Idee, zu den Wurzeln in die Modebranche zurückzukehren und Bademode zu designen. Doch die Idee, die Grenzen zwischen Bademode und Dessous zu „Badedessous“ verschwimmen zu lassen und mit außergewöhnlichen Materialien zu arbeiten, ließ die ausgebildete Designerin einfach nicht mehr los.Trotz anfänglicher Herausforderungen und den aufflackernden Gedanken, die Idee einfach wieder zu schubladieren und als nicht umsetzbar zu verbuchen, konnte sie diese nicht loslassen. Sie brennt für ihre Vision.„Ich liebe es Menschen zu beobachten, das liegt auch in der Natur meines langjährigen Berufes als Coach - den Kern und die Bedürfnisse eines Menschen, insbesondere die von Paaren, wahrzunehmen. Viele Paare verlieren in Laufe der Jahre einfach ihr Kribbeln und das Knistern in der Beziehung." Für Alexandra ist das Wasser ein sehr intimes und verbindendes Element. Dass die genussvollen, zweisamen Momente im Wasser ein wichtiger Teil ihrer Beziehung sind, plaudert sie aus ihrem privaten Nähkästchen. „Dort knistert es sich besonders gut“ meint sie mit einem Augenzwinkern. Badedessous sind ein wunderbares Kleidungsstück, um reizvolle Impulse zu setzen und sich als Frau auch im Wasser wunderschön und sexy zu fühlen.Seit Juni 2021 sind die sinnlichen, edlen und streng limitierten AVIMIVA Badedessous im Onlineshop www.avimiva.com erhältlich. Und nicht nur dort. „Fast täglich erreichen uns Anfragen von Boutiquen und Modehäusern aus ganz Europa und darüber hinaus. Wir wählen unsere Partner sehr kritisch, mit Bedacht und nach unseren Werten aus. In Kürze werden unsere Badedessous zum Beispiel auch auf der Karibikinsel Aruba erhältlich sein“ erzählt die Unternehmerin stolz.Für ganz besondere Kund:Innen bietet AVIMIVA auch „private Fittingrooms“ an. Hier können sich interessierte Kund:Innen um eine ganz persönliche Beratung bei sich zu Hause bewerben. „Wir kommen dann an den Ort der Wahl und beraten und unterstützen die Dame/n bei der Anprobe und Auswahl des perfekten Bikinis, oder Badeanzugs und zeigen die oft überraschenden, vielfältigen Tragemöglichkeiten. Die wenigsten Damen wissen, was sich aus einem Pareo zum Beispiel alles machen lässt. Hierfür steigen wir sogar auch mal in ein Flugzeug. Unsere Kund:Innen schätzen die Diskretion und diesen exklusiven Service sehr“ erzählt die Eigentümerin von ihrem kürzlichen Beratungstermin im spanischen Marbella, die auf ihren Reisen schon viele interessante Persönlichkeiten und auch Celebrities kennengelernt hat.Hier möchte sich Alexandra Haas-Steinwendner noch gar nicht festlegen. „Es klingt klischeehaft, doch der Weg ist für mich das Ziel und ich liebe die Freiheit, für AVIMIVA jeden Tag neue Entscheidungen treffen zu können. Bis jetzt wurden meine Träume immer wieder übertroffen und schneller Wirklichkeit, als geplant. Nur eines ist sicher – die Ideen und Visionen gehen mir bestimmt nicht aus.“ Hinter vorgehaltener Hand verrät sie uns, dass auch Männer sich bald auf tolle Badehosen freuen dürfen.