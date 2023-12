Winterparadies an der Adria

Die besten Gründe die Kältezeit an der Liburnia Riviera zu verbringen

Der Winterurlaub steht vor der Tür. Anstatt Ski und Schlitten einzupacken, kann an Badekleidung und sommerliche Kleidung gedacht werden. Denn wer Frost gegen milde Temperaturen tauschen möchte, für den ist Opatija, die Perle an der Adria und zweifelsohne der faszinierendste Ort in der Kvarner Bucht, das perfekte Reiseziel. Bereits im 19. Jahrhundert war es ein renommierter Kurort, und auch heute erlebt dieses charmante Küstenstädtchen in der Nähe der Metropole Rijeka seine Renaissance. Jährlich lockt es Besucher aus aller Welt an, um ihre Ferien in diesem historisch bedeutsamen Seebad zu verbringen. Während des Winterurlaubs erwartet die Gäste eine herrliche nostalgische Atmosphäre mit zahlreichen prächtigen Gebäuden und Villen, deren Geschichte bis in die Habsburger Zeit zurückreicht. Einzigartig und zweifellos eine der schönsten Sehenswürdigkeiten in Opatija ist die Lungomare, die 10 km lange malerische Uferpromenade, entlang derer zahlreiche idyllische Strände. Auch alle Kurzentschlossenen können problemlos in nur einer Stunde Flugzeit, wie beispielsweise von München nach Rijeka, dieses Winterparadies erreichen.



Aktive Erholung und kulinarische Highlights an der Liburnia Riviera



Die Liburnia Riviera ist zu jeder Jahreszeit eine vielseitige Destination, die sowohl im Sommer als auch im Winter eine breite Palette von Aktivitäten für Familien, Sportbegeisterte, Wellness-Fans und Feinschmecker bietet. Winterliche Spaziergänge an der Küstenpromenade Lungomare, kostenlose geführte Wanderungen vom Tourismusverband Opatija und das sonntägliche Winterbaden am Slatina-Strand sind nur einige der Möglichkeiten, die die Region im Winter zu bieten hat. Die Meereskulisse wird nicht nur für Wassersport in Volosko genutzt, sondern auch als idyllischer Ort für Yoga und Meditation zur Stressreduktion. Der Berg Učka, nur 30 Minuten entfernt, bietet ein Naturparadies mit Wander- und Radwegen für Abenteuerlustige wie Mountainbiker, Free Climber und Paraglider.



Ausgangsort für alle Aktivitäten sind die Liburnia Hotels & Villas, die ihren Gästen auch im Winter ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Für eine kulinarische Reise bietet das Hotel Istra, als bestes 3-Sterne-Hotel Kroatiens direkt an der Lungomare-Promenade gelegen, eine ideale Übernachtungsmöglichkeit. Gäste können nicht nur die lokale Küche und die natürliche Schönheit der Region genießen, sondern auch Körper und Geist mit verschiedenen Aktivitäten und gesunde Mahlzeiten verwöhnen. Die Woche verspricht eine abwechslungsreiche Palette an Fitness- und Wellnessaktivitäten, von Qi Gong und Fit Pilates bis hin zu Nordic Walking und Aqua Aerobic. Die abendlichen Yoga-Sessions unter den Sternen oder bei Mondlicht bieten den Teilnehmern die perfekte Balance zwischen Anstrengung und Entspannung. Das vielseitige Programm verspricht Körper und Geist in Einklang zu bringen und eine Woche voller Energie und Wohlbefinden zu ermöglichen. Mehri Informationen unter: Hotel Istra Opatija in Kroatien | Liburnia



Gäste des Hotel Palace Bellevue können im hoteleigenen Wellness & Spa-Bereich eine wohltuende Auszeit erleben. Das inkludierte Wellness-Programm steigert nicht nur das Wohlbefinden, sondern verschönert auch die Haut, löst Verspannungen und reinigt den Körper. Das Rundum-Wohlfühlpaket gibt es bereits ab 170 Euro pro Nacht und Zimmer, mehr Informationen unter: Wellness & Gourmet | Liburnia



Im Hotel Ambasador erleben Gäste einen einzigartigen Genuss mit dem Gemology SPA-Erlebnis. Ein VIP-Empfang mit Gin Tonic, Premiumunterkunft mit Blick auf die Kvarner Bucht, entspannende Wellness-Behandlungen und extravagante Private SPA-Momente für zwei inklusive einer wohltuenden Halbedelstein-Massage von Gemology machen den Aufenthalt unvergesslich. Zimmerpreis ab 391 Euro pro Nacht, mehr Informationen unter: Gemology SPA Experience - Hotel Ambasador, Opatija | Liburnia



Gäste kehren nicht nur erholt zurück, sondern nehmen auch ihr eigenes Wintermärchen von der Liburnia Riviera mit nach Hause.



Über Liburnia Hotels & Villas



Liburnia Hotels & Villas ist das größte Hotelunternehmen in der Kvarner-Region mit der längsten Hoteltradition in Kroatien. Die ideale Lage - umgeben vom Meer auf der einen und der üppigen Pflanzenwelt des nahe gelegenen Berges Učka auf der anderen Seite - macht die Hotels an der Riviera von Opatija zu einem der begehrtesten Urlaubs- und Geschäftsziele in Europa. Liburnia Hotels & Villas bietet absolute Entspannung für Körper und Geist und macht das mediterrane Paradies voller Sonne und Meeresrauschen erlebbar! Liburnia bietet ein reichhaltiges Wellness- und Gastroangebot sowie hochwertige kosmetische Behandlungen in Zusammenarbeit mit den besten Schönheitsärzten. In den Hotels ist nur das Beste zu genießen, was die Adria zu bieten hat, mit einem herrlichen Blick auf das Meer von der privaten Terrasse oder dem Hotelcafé. Zu den Liburnia Hotels & Villas gehören Heritage Collection Hotels, Lifestyle Collection Hotels und Resort Hotels. Jedes einzelne davon hat eine eigene Art, was Komfort betrifft, und alle bieten den Gästen eine ganz eigene und facettenreiche Natur in der unmittelbaren Umgebung. Die Besucher können die Gastfreundschaft und Attraktivität des Reiseziels und einige der schönsten Strände der Welt genießen. So lässt sich das Mittelmeer in Opatija in vollen Zügen genießen und man kann sich von der Magie der Sonne und des Meeres, des kulturellen Erbes, der Natur, der Gastronomie und des einzigartigen Lebensstils verzaubern lassen.