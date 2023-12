Wintermärchen am Meer – Opatija zählt zu den besten Destinationen Europas für die Weihnachtszeit

Opatija, das bezaubernde kroatische Küstenstädtchen, entfaltet zu allen Jahreszeiten seinen magischen Charme, doch während der Adventszeit verwandelt es sich in ein wahres Wintermärchen. Mit funkelnden Lichtern und verlockenden Düften bietet es die ideale Kulisse für unvergessliche festliche Momente. Der Glanz der Festtage ist in den Hotels oder beim Schlendern durch die historischen Straßen und Parks spürbar, die mit tausenden Lichtern geschmückt und beleuchtet sind, was im gesamten Stadtgebiet eine besonders romantische Atmosphäre schafft. Die festliche Magie in Opatija können Gäste vom 1. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 an vielen Orten in der Stadt erleben. Zahlreiche Weihnachtsveranstaltungen finden auch in den Hotels, Cafés und Restaurants in Opatija statt. Fine Dining moderne Wellness- und Spa-Angebote sowie touristische Tradition setzen Opatija an die Spitze der Reiseziele, die es sich lohnt, diesen Winter zu besuchen. Nicht umsonst wurde Opatija als eine der besten Weihnachtsurlaubsdestinationen in Europa vom renommierte Tourismusportal European Best Destinations in der Kategorie beste Weihnachtsbeleuchtung ausgezeichnet.Adventsreisen üben stets einen besonderen Reiz aus, und die Adventszeit ist neben den Sommerferien zu einer beliebten Saison in Opatija und der gesamten Region geworden. Die zeitlose Schönheit dieser Stadt mit ihren prunkvollen Bauten des 19. Jahrhunderts kommt besonders in den Wintermonaten zur Geltung. Riesige Nussknacker in roten Kostümen, der Eislaufplatz nur wenige Schritte vom Meer entfernt, zahlreiche Ausstellungen, musikalische und Bühnenauftritte, die betörenden Aromen von Glühwein und heißer Schokolade sowie der Klang von Weihnachtsliedern begleiten die Besucher bei romantischen Spaziergängen zwischen den wunderschönen Lichtdekorationen und den beleuchteten jahrhundertealten Zypressen. Wie der Advent in Opatija aussieht, können Sie HIER bei einem virtuellen Spaziergang durch die geschmückte Stadt erleben.Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes ist der geschmückte Park vor dem Kunstpavillon Juraj Šporer. Dort sind die Abende mit Live-Musik und reichhaltigen kulinarischen Angeboten gefüllt. Im illuminierten Kunstpavillon Juraj Šporer, gibt es viele musikalische Darbietungen verschiedener Genres. Eine der zentralen Attraktionen von Opatija zur Adventszeit ist auch die Eisbahn, die ein abwechslungsreiches Programm für Kinder mit Eislaufunterricht bietet. Das weihnachtliche Ambiente können Besucher in rustikalen Holzständen mit Glühwein und Würstchen erleben.In der Adventszeit genießen die Gäste die kulinarische Vielfalt in den Restaurants und Cafés von Opatija. Das Café Strauss ist mit seinem Wiener Flair eines der beliebtesten Cafés in Opatija. Während der Adventszeit und bei den Klängen der Weihnachtsklassiker empfiehlt es sich traditionelles Gebäck zu kosten.Eine besondere Art von Zauber können Gäste auch im Heritage Hotel Imperial erleben. In angenehmer Gesellschaft erleben sie die festliche Stimmung im Café Imperial und genießen Live-DJ-Rhythmen, während sie verschiedene aromatische Getränke und leckere Burger probieren. Auf der Terrasse dieses berühmten Cafés können die Gäste das Imperial X-Mas mit festlichen Speisen und Getränken, einer Adventsfotostelle und Live-Musik genießen.Die Liburnia Hotels & Villas laden zu einem perfekten Adventsurlaub am Meer ein und präsentieren sich mit einem vielseitigen Angebot, das keine Weihnachtswünsche offenlässt.Im Hotel Ambasador können Gäste vollständig entspannen. Dieses Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe des Stadtzentrums überzeugt mit geräumigen Zimmern, erstklassigen Wellness-Angeboten und unvergesslichen kulinarischen Erlebnissen im Restaurant Cubo.Das Hotel Palace Bellevue mit seiner prächtigen Architektur aus dem 19. Jahrhundert gehört zum wunderschönen alten Teil der Stadt Opatija. Trotz der Nähe zum Meer bietet es einen beheizten Meerwasserpool, in dem Gäste auch im Dezember schwimmen können.Das Hotel Istra wurde zum besten Drei-Sterne-Hotel in Kroatien gekürt und ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die im Mittelpunkt des Geschehens sein möchten, da es sich im Herzen der Stadt befindet. Auch Die Nähe zum Meer ermöglicht herrliche Ausblicke. Darüber hinaus bietet es einen beheizten Meerwasserpool im Innenbereich, Fitnesskurse und gesunde Küche für alle, die einen Aktivurlaub suchen.In jedem Fall ist die Liburnia-Riviera in Opatija mit ihrem milden Winterklima der perfekte Ort die feierlichen Tage entspannt zu verbringen und ein besonderes Adventsmärchens zu erleben.