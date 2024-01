Wien: Zweitbestes Tourismusjahr bringt Rekord bei Beherbergungsumsatz

„Wiens Städtetourismus hat die Folgen der Pandemie vollständig abgeschüttelt und ist auf die Erfolgsspur zurückgekehrt“, zieht Norbert Kettner, CEO des WienTourismus, positive Bilanz. Wien verzeichnete im Vorjahr 17.261.000 Gästenächtigungen und liegt damit nur 2% unter dem bisherigen Bestwert von 2019, aber bereits 4,7% über jenem aus 2018. Wiens Visitor Economy hat damit ihr zweitbestes Nächtigungsergebnis aller Zeiten geschafft. „Viel wichtiger als die Nächtigungen sind allerdings die von den Beherbergungsbetrieben erwirtschafteten Nächtigungsumsätze – sie sind im Verlauf 2023 etwa um ein Drittel stärker gewachsen als die Nächtigungen und haben bereits Ende November ihren bisherigen Bestwert aus 2019 übertroffen“, erklärt Kettner. 1,08 Milliarden Euro im bisher ausgewerteten Zeitraum Januar bis November bedeuten ein Plus von +42,3% zu 2022 sowie einen Zuwachs von 19,5% zum Vergleichswert 2019.„Unser Festhalten an Qualitätstourismus, die gezielte Ansprache eines kulturinteressierten und kaufkräftigen Publikums sowie die globale Positionierung Wiens als Meeting Destination auch während der Pandemie waren Grundlage dafür, Wiens Tourismus 2023 eine Pole Position zu verschaffen“, so Kettner. Deutschland hält zusammen mit Österreich den stärksten Marktanteil in Wiens Nationenmix. Wiens aufkommensstärkster Überseemarkt, die USA, liegt im Nationen-Ranking an dritter Stelle. Die USA übertrafen mit 1.043.000 Nächtigungen (+37%) sogar ihr bisher bestes Ergebnis aus dem Jahr 2019, in dem die Millionengrenze erstmals überschritten wurde. Italien, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Polen, die Schweiz und Rumänien komplettieren die Top-10 der nächtigungsstärksten Herkunftsländer. Nennenswerte Zuwächse waren 2023 auch aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verzeichnen. Auch aus Südkorea, China oder Japan waren Zuwächse zu verzeichnen, die allerdings ihr Vorpandemie-Niveau noch nicht erreichten. Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobenen Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: Aktuelle Zahlen und Daten - b2b.wien.info Mit rund 74.400 Betten in 37.700 Zimmern von 410 Hotelbetrieben liegt Wiens Beherbergungskapazität über dem Vorpandemie-Niveau. Rund 60% des Hotelbetten-Angebots sind der 4- und 5-Stern-Kategorie zuzuordnen. 2019 verfügte Wien über 22 Luxushotels, Ende 2023 waren es 25.Unter dem Motto „Heartbeat Streets“ bereitet der WienTourismus in seinem Jahresthema 2024 elf besonderen Grätzeln, die unterschiedlicher nicht sein könnten, eine internationale Bühne – und bezieht dabei jene Menschen mit ein, die diese Stadtviertel prägen. „Als Orte der Begegnung, des Austauschs und der Kreativität üben Wiens Grätzel vermehrt Faszination auf Besucher:innen der Stadt aus, die im postpandemischen Reisezeitalter authentische Erlebnisse und Begegnungen mit Originalen suchen. Davon hat Wien jede Menge zu bieten. Wir stellen Wiens Stadtteile außerhalb des touristischen Zentrums in den Vordergrund unser Marketing-Aktivitäten – mit dem Ziel, die gesamte Stadt von touristischer Wertschöpfung profitieren zu lassen“, so Kettner. Mehr dazu unter: Wiens pulsierende Stadtviertel - wien.info Der WienTourismus (offiziell „Wiener Tourismusverband“) ist die Destinationsmarketing- und -managementorganisation der Stadt Wien. Zu den Aufgaben des 1955 gegründeten Verbandes zählt, die touristischen Interessen der Stadt zu vertreten, die Destination Wien weltweit zu bewerben, Freizeit- und Tagungsgäste mit Informationen und Services zu unterstützen, bei tourismusrelevanten Maßnahmen der Stadtverwaltung mitzuwirken sowie die Bewohner:innen der Stadt über die Tourismusbranche und ihre wirtschaftliche, kulturelle und soziale Bedeutung zu informieren und deren Verständnis dafür zu fördern. www.wien.info