Kontraste sorgen für Gesprächsstoff – Der erfolgreiche WienTourismus Podcast „BAHÖ“ feiert Staffelfinale

In der ersten Episode des Podcasts trifft Hanni Vanicek, Inhaberin des mehr als 300 Jahre alten Wäscheausstattungsgeschäfts „Zur Schwäbischen Jungfrau“, auf Drag Queen Metamorkid. Sie diskutieren unter anderem über die Wiener Pride und Kinderbuchvorlesungen von Drag Queens. In der zweiten Episode begegnen sich die Betreiberin der legendären Loos Bar, Marianne Kohn, und Klaus Albrecht Schröder, Generaldirektor der Albertina Museen. Ihr Bahö dreht sich um vermeintliche Gegensätze wie Radfahrer:innen und Autofahrer:innen oder Kitsch und Minimalismus. In der dritten Episode amüsieren sich Michael Moser, ehemaliger Chefconcierge des Hotels Imperial, und Couchsurfer Christoph Pehofer über Stars in Wien und Nudisten in New York. In Episode vier debattieren Tanzschulbesitzer Thomas Schäfer-Elmayer und Porno-Produzentin Adrineh Simonian über Etikette, Sex und Gendern.o Spotify: https://open.spotify.com/show/5RsabtmXCjZJnJNCoInWSk?si=3d0d857e1d1e4f35&nd=1 o Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/at/podcast/bah%C3%B6/id1703564774 o Google Podcast: https://podcasts.google.com/subscribe-by-rss-feed?feed=aHR0cHM6Ly9iYWhvZS5wb2RpZ2VlLmlvL2ZlZWQvbXA o Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/545a11fb-7c33-4cb3-bdf8-9fc6b4269dd5/bahö Der WienTourismus (offiziell „Wiener Tourismusverband“) ist die Destinationsmarketing- und -managementorganisation der Stadt Wien. Zu den Aufgaben des 1955 gegründeten Verbandes zählt, die touristischen Interessen der Stadt zu vertreten, die Destination Wien weltweit zu bewerben, Freizeit- und Tagungsgäste mit Informationen und Services zu unterstützen, bei tourismusrelevanten Maßnahmen der Stadtverwaltung mitzuwirken sowie die Bewohner:innen der Stadt über die Tourismusbranche und ihre wirtschaftliche, kulturelle und soziale Bedeutung zu informieren und deren Verständnis dafür zu fördern. www.wien.info