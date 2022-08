Ich packe meinen Koffer... 5 Camping Must-haves in Kroatien

Sachen packen, losfahren, Zelt aufschlagen und schon beginnt der Campingurlaub in Kroatien! Von Mini-Campingplätzen mit 10 bis 50 Stellplätzen und einer sehr familiären Atmosphäre bis hin zu Fünf-Sterne-Plätzen mit hohen Standards und Mobile Homes, Bungalows oder Luxus-Zelten: Das Küstenland an der Adria mit über 500 Campingplätzen jeglicher Art hat für Camper einiges zu bieten!Da sich ganz Kroatien für einen Urlaub nach Campermanier eignet, ist es für Urlauber nicht immer leicht, sich für einen Ort zu entscheiden. Für eine etwas kürzere Anreise aus Deutschland bietet sich die Halbinsel Istrien mit ihren wunderschönen Altstädten Rovinj und Pula sowie einem Weinbaugebiet im Hinterland hervorragend an. Auch die Kvarner Bucht mit ihren Inseln Cres, Lošinj und Krk, letztere durch eine Brücke mit dem Festland verbunden, überzeugen mit spektakulären Seenlandschaften sowie dem ältensten Nationalpark Südeuropas. Im Süden befinden sich die Städte Dubrovnik und Trogir, die beide zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören, sowie der Nationalpark Krka mit seinen atemberaubenden Wasserfällen oder der Nationalpark Paklenica – Wanderungen und Kletterausflüge küren hier den perfekten Campingurlaub.Für den perfekten Urlaub muss natürlich auch das Gepäck stimmen – Kofferpacken, jedes mal aufs Neue eine der unbeliebteren Aufgaben vor Reisestart. Für den ultimativen Campingurlaub in Kroatien können wir zumindest ein bisschen Abhilfe leisten, denn es gibt fünf Dinge, die unbedingt auf der Packliste stehen sollten!Um so richtig die Seele baumeln zu lassen, darf einekeineswegs fehlen! Viele schattenspendene Pinienbäume laden zum Verweilen in Kroatien ein – durch ihre geradegewachsenen Stämme sind sie perfekt zum Befestigen einer Hängematte geeignet. Was gibt es entspannenderes, als den Alltag baumelnd an den mitunter schönsten Stränden Europas hinter sich zu lassen?Apropos Strände: Kroatien wartet mit einer Vielzahl an Stränden auf. Ob nahe der Stadt gelegen, auf einsamen Inseln oder in beliebten Urlaubsregionen – Kroatiens Strände bieten perfekte Erlebnisse für Familien, Paare oder Freunde. Neben einigen Sandstränden ist Kroatiens besonders für seine Kiselsteinstrände, aber auch den ein oder anderen spitzen Stein oder Seeigel bekannt.sind somit sehr empfehlenswert und sollten auf jeden Fall mit ins Gepäck!Laut den jünsten Daten des Statistischen Amts der Europäischen Union, kurz Eurostat, hat Kroatien die beste Wasserqualität, verglichen mit anderen europäischen Küstenländern. Über 99 Prozent der in Kroatien überwachten Badegebiete sind als ausgezeichnet bewertet worden. Unverzichtbar ist also einemit der die bunte Unterwasserwelt bestaunt werden kann!Zu einem echten Campingabend gehört natürlich auch ein gegrillter Fisch – fangfrisch, versteht sich. Auch andere kroatische Spezialitäten lassen sich sehr gut bei einem Grillabend verzehren; derdarf also auf keinen Fall zuhause bleiben! Wichtig dabei zu bedenken ist, dass das Anzünden eines Feuers im Freien auf allen Campingplätzen verboten ist. Hier empfiehlt es sich, einen Gas-oder Stromgrill und die vorgesehenen Grillecken zu nutzen.Zuguterletzt ein Gegenstand, der wahrscheinlich ohnehin auf jeder Packliste steht, ist die. Besonders in Kroatien, das zu Europas sonnenreichsten Küsten zählt, darf diese auf keinen Fall fehlen! Die Insel Hvar hat mit bis zu 2.760 Stunden pro Jahr die meisten Sonnenstunden Kroatiens. Gefolgt von den Städten Dubrovnik und Split, sowie den Orten Bol und Vela Luka. So steht einem sonnenreichen Campingurlaub nichts mehr im Weg!Ein großer Vorteil des Campings, ist die Möglicheit der flexiblen Routenplanung und die Ungebundenheit an einen Ort. Ein Blick auf die in Kroatien geltenden Verkehrsregeln lohnt sich jedoch vor Beginn der Tour. Besonders die Tempolimits weichen von denen der Deutschen ab –außerorts darf der Tacho maximal 90 km/h anzeigen.Und auch beim Thema Campingplatz kann der Blick in die Zukunft sinnvoll sein: Aufgrund der großen Beliebtheit können Campingplätze in Kroatien besonders in der Hauptsaison schon mal ausgebucht sein und eine Reservierung ist daher zu empfehlen. Spontane und risikofreudige Urlauber, die sich ohne Buchung auf den Weg machen, müssen beachten, dass Wildcamping in Kroatien verboten ist und mit einer hohen Geldstrafe geahndet wird.Die Campingplätze sind sehr vielseitig und bieten viele Freizeitangebote für die ganze Familie, wie Tennis, Beach-Volleyball, Tauch- und Windsurfingschulen oder Fahrradverleihe. Für viele besteht die ganze Familie nicht nur aus Vater, Mutter, Kind sondern auch aus tierischen Vierbeinern. Und so kommt nicht nur der Mensch auf seine Kosten, auch Hunde sind auf den meisten Plätzen willkommen. Die Vierbeiner müssen für Ihre Auszeit in Kroatien mit einem elektronischen Chip ausgestattet sein und einen EU-Heimtierausweis mitführen.Kroatien liegt an der wunderschönen Adriaküste im Herzen Europas und begeistert Besucher das ganze Jahr über mit einer unglaublichen Vielfalt. Spektakuläre Nationalparks, tausende Kilometer Küste, unzählige Inseln und Strände, ein reiches Kultur- und Naturerbe und herzliche Gastgeber machen Kroatien seit Jahrzehnten zu einem beliebten Urlaubsziel. Hinzukommen eine abwechslungsreiche Küche, aufregende Abenteuer sowie ein umfassendes Sport- und Wellnessangebot für Aktivurlauber. All das kann in Kroatien erlebt werden. Das UNESCO Weltkulturerbe, die historische Altstadt von Dubrovnik, entdecken oder Inseln im Archipel von Split erkunden, Trüffel in Istrien suchen, Paragliden über den Plitvicer Seen, durch die versteckten Straßen und Gassen Zagrebs schlendern, Vögel im Naturpark Kopački rit beobachten, die Nacht am Strand von Zrce in Novalja oder den Tag mit der Familie am Zlatni Rat Strand verbringen – in Kroatien ist ganz sicher für jeden etwas dabei. Weitere Informationen unter https://croatia.hr/de-DE