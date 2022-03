Der Berg ruft - Aktivurlaub in den Kärntner Nockbergen

Südlich der Alpen laden die zehn Gipfel der Kärntner Nockberge zu deren Erkundung ein: Das Hotel GUT Trattlerhof & Chalets in Bad Kleinkirchheim ist der perfekte Ausgangspunkt. Ob per Bike oder per pedes, hier kommen Outdoorsportler und Naturverbundene voll auf ihre Kosten! Die Kärntner Nockberge bieten grenzenlose Sonnenschein-Momente bergauf und bergab und schenken Erinnerungen, die bleiben.



Weil´s oben schöner ist



Strahlend blauer Himmel und herrlich milde Temperaturen – bei diesem Kaiserwetter gibt es kaum etwas Schöneres, als mit der Natur auf Tuchfühlung zu gehen und den Tag aktiv in den Bergen zu verbringen. Die sanfte Alpinwelt der Nockberge bietet neben Weitwander-Trails für Profis auch familienfreundliche Wanderungen und mehrstündige Touren in die herrliche Natur der Kärntner Nockberge an. Wandern Sie auf verschlungenen Pfaden, vorbei an kristallklaren Seen und urigen Almen. Ein Highlight für Geübte ist sicherlich der Alpe-Adria-Trail, der auf 750 Kilometern Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch-Venetien in 43 Etappen miteinander verbindet.



Trattlers Hofleute sind Experten, wenn es ums Wandern oder Biken in der Regi­on geht und sorgen mit Fachwissen und bestem Service für einen gelungenen Outdoor-Urlaub. Dazu gehören auch Geheimtipps zu besonderen Plätzen oder Wegbeschreibungen zu romantischer Hütten-Kulinarik. Und auch die exklusive Kooperation mit der Outdoor-Marke Tatonka beweist einmal mehr, dass der GUTshof in fünfter Generation die schönsten Dinge zusammenbringt!



Mit dem Bike die Natur der Nockberge erkunden



Die Kärntner Nockberge sind ebenso ein absolutes Bike-Paradies und lassen „Bikerherzen höher“ schlagen: 750 km an Mountainbike- Strecken und Radwegen schlängeln sich durch die sanfte Alpinwelt. Fünf einzigartige Natur-Single-Trails in allen Schwierigkeitsstufen und Europas längster Flow Country Trail mit rund 15 km Länge und 8% Gefälle sorgen für Abwechslung. Wer sein Bike nach einem aktiven Tag wieder auf Vordermann bringen will, kann die hoteleigenen E-Ladestellen für E-Bikes, Bikewaschplätze und SB-Bike-Servicestationen nutzen. Zudem ist Bad Kleinkirchheim Mitglied der Gravity Card, mit welcher man Bikespaß in Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien, Slowenien und Italien genießen und die Besonderheiten der einzelnen Bikeparks ohne Zusatzkosten erkunden kann.



Ein Zuckerl noch obendrein: Gäste des Trattlerhofs erhalten die Kärnten- & Sonnenschein Card bei Ihrem Aufenthalt dazu und profitieren zusätzlich von vielen Bike- und Wanderangeboten, kostenlosen Bergfahrten und vieles mehr.



Sich´s unverschämt gut gehen lassen



Falls die Beine nach einer langen Tour doch mal zu sehr brennen, versprechen der hoteleigene „Wald-Wellnessbereich“ mit beheiztem Außenpool Regeneration und Entspannung pur. Zusätzlich bieten die beiden ortseigenen Thermen, das Thermal Römerbad sowie die Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein, alpine Wellness auf höchstem Niveau. Beide Thermen sind nur wenige Minuten vom Hotel entfernt und sind die ideale Ergänzung zum Freizeitprogramm.



Kulinarischer Hochgenuss sowie zahlreiche Gutshof-Erlebnisse, wie ein hauseigener Reitstall, Pferdekutschen-Erlebnisfahrten, Oldtimer Traktoren-Verleih, E-Mobilität (hauseigener Tesla Verleih), Weinverkostungen und vieles mehr sorgen dafür, dass bestimmt keine Langeweile aufkommt.



Der Trattlerhof – Rückzugsort und Ausgangspunkt



Für alle, die einmal eine Atempause benötigen, ist der wahrscheinlich charmanteste Gutshof im Süden Österreichs an den Wochenenden vom 19. bis 22. Mai sowie vom 6. bis 9. Oktober the place to be. Die Yoga- und Aktiv-Wochenenden richten sich an Gäste jedes Alters und beinhalten für Anfänger bis Profis ein buntes Repertoire. Bei verschiedenen Yoga-, Lauf- und Fitnesseinheiten finden Gäste ganz zu sich und tanken neue Kraft und Energie. Fitico, eine nachhaltige Sportswear-Marke aus Wien, das Fitness- und Yogakleidung aus recycelten Fischernetzen herstellt, ist der perfekte Exklusivpartner für das Hotel GUT Trattlerhof & Chalets – selbstverständlich ist das Label an den Yoga- und Aktiv-Wochenenden mit von der Partie.



Über das Hotel GUT Trattlerhof & Chalets, der wahrscheinlich charmanteste Gutshof im Süden Österreichs



Ob im Winter mit schneebedeckten Gipfeln und über 100 Pistenkilometern oder im Frühjahr und Sommer, wenn die unberührte Natur des Biosphärenpark Nockberge in voller Pracht steht: Wer auf der Suche nach einem sicheren und entspannten Urlaub ist, wird im Hotel GUT Trattlerhof & Chalets in Bad Kleinkirchheim fündig. Das Hotel sowie die luxuriösen Chalets mit direktem „Ski in & Ski out“ sind der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in die Natur – für Wintersportbegeisterte in den kalten und für Wanderer und Biker in den warmen Monaten. Entspannung nach einem langen Tag in der Natur finden Gäste in den umliegenden Thermen. Das Thermal Römerbad sowie die Therme St. Kathrein sind nur wenige Minuten entfernt und bieten alpine Wellness auf höchstem Niveau. Individuelle Gutshof-Erlebnisse, genussvolle Kulinarik, Erholung pur im hauseignen „Wald-Wellness“-Bereich und vieles mehr runden die Gutshofvielfalt ab.



Über die Region



Bad Kleinkirchheim liegt 1.100 Meter über dem Meer inmitten des UNESCO Biosphärenparks Kärntner Nockberge und ist damit für Naturliebhaber und Bergsportler ein idealer Ort, um einen genussvollen sowie erlebnisreichen Urlaub zu verbringen. Dabei ist das Hotel GUT Trattlerhof & Chalets der perfekte Ausgangspunkt für Aktivurlauber. Im Winter bietet Bad Kleinkirchheim ein Skigebiet mit 103 Pistenkilometern und modernen Beförderungsanlagen, im Sommer ziehen die Nockberge Wanderer und Mountainbiker an. Golffreunde finden auf dem 18-Loch Golfplatz Kaiserburg und 6 weiteren Golfplätze in der näheren Umgebung spannende Herausforderungen. Das Thermal Römerbad sowie die Gesundheits- & Familientherme St. Kathrein sind ganzjährige Magneten für Erholungsuchende.