Auf der Welle der Aromen surfen: Der Wörthersee als Hotspot für Feinschmecker

Die Schönheit der Region Wörthersee-Rosental mit ihren kulinarischen Einflüssen aus den angrenzenden Ländern Italien und Slowenien zieht zahlreiche Spitzenköche an. Die Dichte von Restaurants, die mit Gault Millau Hauben aufwarten können ist einzigartig - insgesamt 20 Restaurants rund um den türkisblauen See sind Hauben prämiert. Allen voran das, welches erst diesen Monat zu „Österreichs Restaurant des Jahres 2022“ gekürt wurde und das eleganteunter der Leitung von Küchenchef Thomas Guggenberger. Beide haben sich mit ihrer exzellenten Küche 4 Hauben erkocht. Es ist genau diese Haubenküche in Kombination mit regionalem Slow Food und internationalen Klassikern, die das See-Ess-Erlebnis am Wörthersee so besonders macht.Der kulinarische Saisonauftakt an Kärntens größtem See wird vomzelebriert, wenn die Küchenkünstler wieder zu den SEE.ESS.SPIELEN laden. Gemeinsam mit (inter-)nationalen Gastköchen haben die 13 Partnerbetriebe auch in diesem Jahr ihrer Kreativität freien Lauf gelassen, um Ihnen einen einzigartigen Genuss für Gaumen und Augen zu bieten. Bei täglich wechselnden Veranstaltungen erfahren Sie wahrhafte Geschmacksexplosionen. Lassen Sie die Gourmetkugel beim täglichen Glücks Roulette im Casino Restaurantrollen oder kosten Sie die Signatures von Silvio Nickol im. Bei „MEAT ME“ inkönnen Fleischliebhaber noch tiefer in die Kunst des Grillens eintauchen.Die Auftaktveranstaltung „Die tAdELLOSE ANARCHIE“ findet am 29. April im prächtigen Schloss Rosegg statt, wo Sie sich die Lieblingsspeisen der kreativen Köpfe auf der Zunge zergehen lassen können. Tickets und weitere Informationen sowie den kompletten Spielplan der SEE.ESS.SPIELE finden Sie unter: www.see-ess-spiele.com Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was Sie erwartet zeigt Ihnen die ORF-Sendung „Silvia kocht“. In den Wochen vom 4. und 25. April, jeweils um 14 Uhr, kocht Silvia gemeinsam im Studio mit der Koch-Elite vom Wörthersee bzw. ist an den beiden Freitagen zu Besuch in der Region. Wer Moderatorin Silvia Schneider einmal live erleben möchte, findet sie als Gastköchin bei den SEE.ESS.SPIELEN. Gemeinsam mit demzaubert Sie die vier Elemente auf den Teller.Mit dem Boot zum Mittag- oder Abendessen, das ist am Wörthersee kein Problem. Bars und Seeterrassen haben für Besucher mit dem Boot eigene Anlegeplätze am Steg. Genießen Sie am oder auf dem Wasser die beeindruckende Kulisse beim Degustationsmenü oder einem Sundowner-Aperitif. Ein einmaliges Erlebnis, welches Sie so schnell nicht vergessen werden. Wer nach dem kulinarischen Hochgenuss noch nicht müde ist, kann es sich in einer chilligen Bar gemütlich machen oder die Nacht in einem stylischen Club durchtanzen. Am Wörthersee können Sie Ihren persönlichen Lifestyle leben. Ein schmackhafter Grund zum Verreisen!