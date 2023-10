Aktivurlaub an der Liburnia Riviera – eine Kombination aus Naturreisen, Entspannung und Outdoor-Abenteuer

Wanderungen durch die wunderschöne Landschaft im Norden Kroatiens, ein Tag am Meer, oder am Pool, oder Action beim Sport: Die Liburnia Riviera ist die richtige Wahl für Naturliebhaber, Seelenbaumler , Aktivurlauber und auch Adrenalinjunkies, die hier auf ihre Kosten kommen. In und um Opatija können Reisende einen Entspannungsurlaub genießen, Neues erkunden, unberührte Natur bestaunen, oder aktiv in den Tag starten, indem sie sich Zeit für Bewegung, Sport und andere Freizeitaktivitäten nehmen, die die Region in Fülle bereithält.



Aktiv und abwechslungsreich durch den Urlaub



Hier wird es nie langweilig: An der Liburnia Riviera, die sich von Volosko und Opatija bis nach Mošćenička Draga erstreckt, können Urlauber vielfältige Outdoor-Aktivitäten und Unternehmungen machen oder neue Sportarten ausprobieren und so an ihre Grenzen gehen. Wandern oder Klettern auf dem Berg Učka, Nordic Walking entlang der 10 Kilometer langen Küstenpromenade Lungomare, oder Mountainbiking durch Wälder, Täler und Hügel – die Beschäftigungsmöglichkeiten sind so abwechslungsreich wie wunderschön, denn Kroatiens Natur ist atemberaubend und faszinierend zugleich. Hier trifft die grüne Landschaft mit Bergen und einer wunderschönen Fauna und Flora auf der einen Seite auf bezaubernde Strände mit kristallklarem Wasser auf der anderen Seite.



Darüber hinaus bietet sich die Stadt Volosko hervorragend an für Wassersport wie beispielsweise Segeln, Kitesurfen und Wing Foiling. Für Adrenalinfans genau das richtige! Auch Tauchen, Kanufahren oder Fallschirmsegeln werden rund um Opatjia angeboten.



Einzigartige Momente in den Liburnia Hotels & Villas



Durch die ideale und einzigartige Lage sind die Liburnia Hotels & Villas ein begehrtes Reiseziel in Europa. Von Deutschland aus erreicht man die Liburnia Riviera in nur wenigen Stunden mit dem Auto. Ohne großen Aufwand können Gäste in eine mediterrane Atmosphäre eintauchen und im Herbst schöne Sonnenstunden mit milden Temperaturen genießen. Nicht nur Adrenalin- und Outdoorfreunde kommen auf ihre Kosten, sondern auch Urlauber, die Entspannung und Erholung suchen. Bei einem Tag am Strand oder am Pool der Liburnia Hotels & Villas, oder in deren Wellness-Bereich lässt sich der Alltagsstress vergessen. Ein wahres Paradies für kleine und große Wasserratten. Der Blick auf die bezaubernde Küste der Region und auf die natürliche Kulisse hinterlassen eindrucksvolle Erinnerungen. Kulinarische Köstlichkeiten in den Hotels und Gourmet-Dinner sorgen für einen rundum perfekten Urlaub voller Sorglosigkeit und Zufriedenheit für die Gäste.



Eine perfekte Kombination



Ein Highlight für Aktivurlauber als auch für jene, die nach Entspannung suchen, ist das Hotel Istra in Opatija: Dieses hat einen Fitnessbereich mit vielen Geräten zum Auspowern, bietet Kurse an wie beispielsweise Yoga und Pilates und zum sportlichen Lifestyle passende Mahlzeiten, aber gleichzeitig genügend Gelegenheiten, die Seele baumeln zu lassen und einen entspannten Tag zu verbringen. Gesundheit und Erholung stehen hier im Mittelpunkt.



Direkt am Meer und der Adria gelegen und unweit vom Stadtzentrum entfernt, ist es das perfekte Hotel für Reisende, die gerne in der Nähe einer Stadt sind, aber dennoch die Ruhe und Privatsphäre schätzen und sich rundum verwöhnen lassen möchten. Außerdem gehört zu dem Hotel noch ein Hallenbad mit beheiztem Meerwasser, in dem Gäste auch bei schlechtem Wetter tief durchatmen können.



Bei milden Temperaturen im Herbst im kristallklaren Wasser planschen, auf einem ruhigen Plätzchen dem Stadtgetümmel entfliehen und die herrliche unberührte Natur genießen – so klingt ein Urlaub in den Liburnia Hotels & Villas. Geist und Körper werden auf angenehme Weise gefördert inmitten eines mediterranen und sonnigen Klimas mit dem Meeresrauschen im Hintergrund.



Veranstaltungstipps an der Liburnia Riviera



Neben den unzähligen sportlichen Möglichkeiten und Angeboten zur Erholung in den Liburnia Hotels & Villas gibt es entlang der Liburnia Riviera viele attraktive Veranstaltungen, die im Oktober und November stattfinden, darunter zum Beispiel das traditionelle, herbstliche Marunda Festival in Lovran, Dobreč und Liganji an verschiedenen Wochenenden, das zu Gunsten der Esskastanie gefeiert wird, das Lichterfest in Lovran am 11. und 25. November oder das Schokoladenfestival in Opatija vom 10. bis zum 12. November.



Über Liburnia Hotels & Villas



Liburnia Hotels & Villas ist das größte Hotelunternehmen in der Kvarner-Region mit der längsten Hoteltradition in Kroatien. Die ideale Lage - umgeben vom Meer auf der einen und der üppigen Pflanzenwelt des nahe gelegenen Berges Učka auf der anderen Seite - macht die Hotels an der Riviera von Opatija zu einem der begehrtesten Urlaubs- und Geschäftsziele in Europa. Liburnia Hotels & Villas bietet absolute Entspannung für Körper und Geist und macht das mediterrane Paradies voller Sonne und Meeresrauschen erlebbar! Liburnia bietet ein reichhaltiges Wellness- und Gastroangebot sowie hochwertige kosmetische Behandlungen in Zusammenarbeit mit den besten Schönheitsärzten. In den Hotels ist nur das Beste zu genießen, was die Adria zu bieten hat, mit einem herrlichen Blick auf das Meer von der privaten Terrasse oder dem Hotelcafé. Zu den Liburnia Hotels & Villas gehören Heritage Collection Hotels, Lifestyle Collection Hotels und Resort Hotels. Jedes einzelne davon hat eine eigene Art, was Komfort betrifft, und alle bieten den Gästen eine ganz eigene und facettenreiche Natur in der unmittelbaren Umgebung. Die Besucher können die Gastfreundschaft und Attraktivität des Reiseziels und einige der schönsten Strände der Welt genießen. So lässt sich das Mittelmeer in Opatija in vollen Zügen genießen und man kann sich von der Magie der Sonne und des Meeres, des kulturellen Erbes, der Natur, der Gastronomie und des einzigartigen Lebensstils verzaubern lassen.