„News aus Havanna“: avenTOURa startet neue Live-Informationsreihe zur aktuellen Lage in Kuba

Aktueller Status quo: Einblicke in den Tourismus sowie wichtige Neuerungen zum Geldwechsel und regulatorischen Rahmenbedingungen.

Einblicke in den Tourismus sowie wichtige Neuerungen zum Geldwechsel und regulatorischen Rahmenbedingungen. Regional-Check: Aktuelle Berichte zur Lage in Havanna und den umliegenden Provinzen.

Aktuelle Berichte zur Lage in Havanna und den umliegenden Provinzen. Exklusiver Ausblick: Vorstellung einer einwöchigen Inforeise für Reiseprofis, die für Mai 2026 geplant ist.

Angesichts des dynamischen Wandels im kubanischen Tourismussektor setzt der Reisespezialist avenTOURa auf maximale Transparenz und Information aus erster Hand. Am Montag,, fällt der Startschuss für das neue Format „News aus Havanna“. In regelmäßigen Live-Schaltungen berichten Experten direkt aus dem avenTOURa-Büro in der kubanischen Hauptstadt über die aktuelle Situation vor Ort.„Gerade in herausfordernden Zeiten ist eine verlässliche Informationsbasis entscheidend für eine erfolgreiche Reiseplanung“, erklärt Christoph Blaha Kuba-Spezialist in Havanna. Mit der neuen Reihe bietet der Spezialist seinen Kunden und Reisebüropartnern einen direkten Draht nach Kuba, um Fragen unmittelbar zu klären und Planungssicherheit zu schaffen.Die Moderation des Webinars übernehmen Christoph Blaha (Repräsentant und Produktmanagement in Havanna) und Jorge Tejero (Büroleitung avenTOURa Havanna). Das Format ist auf Effizienz ausgelegt: Einem 15- bis 20-minütigen Informationsblock folgt eine offene Fragerunde für alle Teilnehmer.Die Schwerpunkte der ersten Sendung am 26. Januar um 16:00 Uhr umfassen:Aufgrund der technischen Einschränkungen durch die US-Blockade gegenüber Kuba nutzt avenTOURa für dieses Format Google Meet anstelle von Zoom. Partner und Kunden können sich amohne vorherige Anmeldung direkt über den folgenden Link einwählen:Für Interessierte, die den Termin nicht live wahrnehmen können, stellt avenTOURa im Nachgang eine Aufzeichnung des Webinars auf der offiziellen Website zur Verfügung.