„News aus Havanna“: avenTOURa startet neue Live-Informationsreihe zur aktuellen Lage in Kuba

(lifePR) (Freiburg / Havanna, )
Angesichts des dynamischen Wandels im kubanischen Tourismussektor setzt der Reisespezialist avenTOURa auf maximale Transparenz und Information aus erster Hand. Am Montag, dem 26. Januar 2026, fällt der Startschuss für das neue Format „News aus Havanna“. In regelmäßigen Live-Schaltungen berichten Experten direkt aus dem avenTOURa-Büro in der kubanischen Hauptstadt über die aktuelle Situation vor Ort.

„Gerade in herausfordernden Zeiten ist eine verlässliche Informationsbasis entscheidend für eine erfolgreiche Reiseplanung“, erklärt Christoph Blaha Kuba-Spezialist in Havanna. Mit der neuen Reihe bietet der Spezialist seinen Kunden und Reisebüropartnern einen direkten Draht nach Kuba, um Fragen unmittelbar zu klären und Planungssicherheit zu schaffen.

Experten-Wissen kompakt und interaktiv
Die Moderation des Webinars übernehmen Christoph Blaha (Repräsentant und Produktmanagement in Havanna) und Jorge Tejero (Büroleitung avenTOURa Havanna). Das Format ist auf Effizienz ausgelegt: Einem 15- bis 20-minütigen Informationsblock folgt eine offene Fragerunde für alle Teilnehmer.

Die Schwerpunkte der ersten Sendung am 26. Januar um 16:00 Uhr umfassen:
  • Aktueller Status quo: Einblicke in den Tourismus sowie wichtige Neuerungen zum Geldwechsel und regulatorischen Rahmenbedingungen.
  • Regional-Check: Aktuelle Berichte zur Lage in Havanna und den umliegenden Provinzen.
  • Exklusiver Ausblick: Vorstellung einer einwöchigen Inforeise für Reiseprofis, die für Mai 2026 geplant ist.
Unkomplizierte Teilnahme ohne Anmeldung
Aufgrund der technischen Einschränkungen durch die US-Blockade gegenüber Kuba nutzt avenTOURa für dieses Format Google Meet anstelle von Zoom. Partner und Kunden können sich am Montag, dem 26.01.2026 um 16:00 Uhr ohne vorherige Anmeldung direkt über den folgenden Link einwählen:

Hier direkt an der Live-Sitzung teilnehmen:

https://meet.google.com/cpe-gfkh-fot

Für Interessierte, die den Termin nicht live wahrnehmen können, stellt avenTOURa im Nachgang eine Aufzeichnung des Webinars auf der offiziellen Website zur Verfügung.

avenTOURa GmbH

Unternehmen mit Sitz in Freiburg wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt als bester deutscher Spezialveranstalter für Kuba. avenTOURa engagiert sich aktiv für Nachhaltigkeit und Umweltschutz und wurde seit 2009 kontinuierlich mit dem offiziellen CSR-Siegel ausgezeichnet.

Nachhaltigkeit: https://www.aventoura.de/...
Engagement: https://www.aventoura.de/...
Firmengeschichte: https://www.aventoura.de/...
Philosophie: https://www.aventoura.de/...

