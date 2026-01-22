„News aus Havanna“: avenTOURa startet neue Live-Informationsreihe zur aktuellen Lage in Kuba

„Gerade in herausfordernden Zeiten ist eine verlässliche Informationsbasis entscheidend für eine erfolgreiche Reiseplanung“, erklärt Christoph Blaha Kuba-Spezialist in Havanna. Mit der neuen Reihe bietet der Spezialist seinen Kunden und Reisebüropartnern einen direkten Draht nach Kuba, um Fragen unmittelbar zu klären und Planungssicherheit zu schaffen.
Experten-Wissen kompakt und interaktiv
Die Moderation des Webinars übernehmen Christoph Blaha (Repräsentant und Produktmanagement in Havanna) und Jorge Tejero (Büroleitung avenTOURa Havanna). Das Format ist auf Effizienz ausgelegt: Einem 15- bis 20-minütigen Informationsblock folgt eine offene Fragerunde für alle Teilnehmer.
Die Schwerpunkte der ersten Sendung am 26. Januar um 16:00 Uhr umfassen:
- Aktueller Status quo: Einblicke in den Tourismus sowie wichtige Neuerungen zum Geldwechsel und regulatorischen Rahmenbedingungen.
- Regional-Check: Aktuelle Berichte zur Lage in Havanna und den umliegenden Provinzen.
- Exklusiver Ausblick: Vorstellung einer einwöchigen Inforeise für Reiseprofis, die für Mai 2026 geplant ist.
Aufgrund der technischen Einschränkungen durch die US-Blockade gegenüber Kuba nutzt avenTOURa für dieses Format Google Meet anstelle von Zoom. Partner und Kunden können sich am Montag, dem 26.01.2026 um 16:00 Uhr ohne vorherige Anmeldung direkt über den folgenden Link einwählen:
Hier direkt an der Live-Sitzung teilnehmen:
https://meet.google.com/cpe-gfkh-fot
Für Interessierte, die den Termin nicht live wahrnehmen können, stellt avenTOURa im Nachgang eine Aufzeichnung des Webinars auf der offiziellen Website zur Verfügung.