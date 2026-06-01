BENU und AVEA starten Partnerschaft im Bereich Longevity-Produkte
BENU Apotheken Schweiz und AVEA geben ihre strategische Partnerschaft bekannt: Wissenschaftlich fundierte Longevity-Supplements sind künftig im BENU-Netz erhältlich – ein weiterer Schritt zur Apotheke von morgen.
Grosse Nachfrage nach Longevity-Supplements
BENU ist eine der ersten Apothekenketten in Europa, die das vollständige Sortiment an Longevity- Supplements von AVEA in einer ihrer Apotheken – als Pilot im Seedamm Center in Pfäffikon SZ –führen wird. Bislang waren diese Produkte vor allem online erhältlich. Mit dem Pilotprojekt tragen beide Unternehmen einem wachsenden Kundenbedürfnis Rechnung: Der globale Markt für Longevity- Supplements wächst laut aktuellen Branchenberichten jährlich um rund 7,7 % und soll bis 2033 von heute rund 9,2 auf 16,7 Milliarden USD anwachsen.
Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel – Made in Switzerland
Das Schweizer Unternehmen AVEA entwickelt und produziert in der Schweiz hochwertige Nahrungsergänzungsmittel auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse – darunter in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich. Das in BENU-Apotheken erhältliche Produktsortiment umfasst hochwertige Supplements, die verschiedene Aspekte der Gesundheit unterstützen – darunter Zellgesundheit, Haut, Schlaf, Stoffwechsel und Darmgesundheit. Alle Produkte sind in der Schweiz nach pharmazeutischen Standards hergestellt, von Dritten geprüft und wissenschaftlich belegt.
«Unsere Mission ist es, wissenschaftlich fundierte Longevity-Lösungen für eine breite Bevölkerung zugänglich zu machen. Mit BENU haben wir einen starken Partner, der Vertrauen, Beratungskompetenz und Nähe zu den Kundinnen und Kunden vereint», sagt Pascal Rode, COO von AVEA.
Ein weiterer Schritt für BENU auf dem Weg zur Apotheke von morgen
Mit gezielten Partnerschaften – wie nun mit AVEA, im Vorjahr mit dem Lieferdienst Just Eat und weiteren in Vorbereitung – verfolgt BENU seine Strategie zur laufenden Weiterentwicklung des klassischen Apothekenmodells hin zur Apotheke von morgen. Darin wird die Versorgung mit Medikamenten ergänzt durch Produkte und Dienstleistungen zur Prävention und Diagnostik.
BENU-Apotheken können so ihre Kundinnen und Kunden auf ihrer gesamten Gesundheitsreise begleiten – durch professionelle Beratung, Präventionslösungen und serviceorientierte Angebote, stets verankert in Gesundheitskompetenz und Qualitätsstandards.
«Mit dieser Partnerschaft machen wir einen weiteren Schritt hin zur Apotheke von morgen. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden nicht nur Produkte anbieten, sondern sie kompetent und präventi auf ihrem Weg zu langfristiger Gesundheit begleiten», sagt Gerd Kaiser, Direktor BENU-Apotheken.
Über BENU Apotheken Schweiz
Das stark wachsende Apothekennetzwerk Pharmacies BENU SA mit derzeit 959 Mitarbeitenden und 176 Auszubildenden soll von heute 100 auf 200 Apotheken ausgebaut werden. Zudem ist ein verstärkter Fokus auf E-Commerce vorgesehen. Die BENU Apotheken Schweiz beraten ihre Kundschaft professionell in allen Belangen der Gesundheit sowie des Wohlbefindens und bedienen sie mit Medikamenten, Parapharmazeutika, medizintechnischen Produkten sowie Kosmetika exklusiver Brands. Über BENU.ch lassen sich heute schon über 28’000 Gesundheits- und Beautyprodukte online bestellen. www.benu.ch
Über AVEA LIFE AG
AVEA ist ein 2021 in Zug gegründetes Schweizer Longevity-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger, wissenschaftlich fundierter Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert hat.
Heute betreut AVEA über 100.000 Kunden in mehr als 40 Ländern im Online-Verkauf. Die Produkte von AVEA werden in der Schweiz in Zusammenarbeit mit führenden Forschungseinrichtungen entwickelt und nach pharmazeutischen Standards hergestellt. 2024 wurde AVEA mit dem SEF Growth High Potential Label des Swiss Economic Forum ausgezeichnet. www.avea-life.ch