Große Frühjahrsauktion 2023 am 26. und 27. Mai bei Automobila-Ladenburg

„Wir bieten auch diesmal wieder absolut beeindruckende Exponate an“, so Automobila-Ladenburg Chef Marcel Seidel über die anstehende große Frühjahrsauktion. „Neben den beiden Porsche-Sonder-Jubiläen zum 75.sten PorscheJahrestag und zum 60.sten des legendären Porschemodells 911, ist es uns gelungen, den umfassenden Nachlass der Deutschen Automobilrennfahrer-Legende Edgar Barth anbieten zu können“, so Seidel weiter.Daher wird es am 26. und 27. Mai in der Römerstadt Ladenburg mal wieder zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten heißen. Im Automuseum Dr. Carl Benz in der Ilvesheimer Straße 26 in 68526 Ladenburg geht es dann jeweils ab 10 Uhr zur Sache. Mit dem neuen, reich bestückten Auktions-Doppelkatalog startet Seidel mit seinem Expertenteam fulminant in den neue Frühjahrs-Auktion. Die zahlreichen Highlights der Auktion zur Automobil- und Motorradgeschichte finden sich auf der Website https://www.automobilia-ladenburg.de Neben dem Sonderkatalog '75 Jahre Porsche - 60 Jahre 911' wird es natürlich wie gewohnt auch den umfangreichen Automobilia-Katalog geben. Absolute Besonderheit ist der Rennfahrer-Nachlass zu Edgar Barth Der dreifache Europa-Bergmeister und Targa Florio Gesamtsieger 1959 war und ist eine deutsche Rennfahrer-Legende.Auf die Highlights der Auktion angesprochen, benennt Seidel mit großer Freude das erste Jahrbuch der Scuderia-Ferrari überhaupt, indem die ersten beiden aktiven Jahre 1930-31 und somit die ersten Rennsport-Erfolge auf 84 Seiten in beeindruckend gutem Zustand verzeichnet sind.Der Automobila-Experte erwähnt als weiteren Höhepunkt den Le Mans Pokal 1962 – Noblet/Guichet auf Ferrari 250 GTO für den ersten Platz in der Klasse GT 3.0 Liter und den zweiten Platz in der Gesamtwertung.In Museumsqualität präsentiert Marcel Seidel den zweiteiligen Dunlop-Fahreranzug der deutschen Automobilrennfahrer-Legende Wolfgang Graf Berghe von Trips aus der Ferrari-Saison 1959 und 1960.Darüber hinaus werden aber auch wieder zahlreiche kleine und größere AutomobiliaExponate angeboten. Weitere Informationen sind auf der Website https://www.automobilia-ladenburg.de veröffentlicht. Hier finden Interessierte nicht nur Informationen zu allen Lots der anstehende Mai-Frühjahrsauktion, sondern auch alles zu den weiteren bevorstehenden Auktionen. Wer bei der Auktion Ende Mai nicht dabei sein kann, der wirft einem Blick auf den folgenden Nachverkauf.Die nächste Präsenz-Herbstauktion 2023 ist für den 08./09. Dezember 2023 in der Römerstadt Ladenburg terminiert. Wer bis dahin nicht warten will, nutzt die kommende Online-Only-Auktion, die auf der Homepage des Automobila-Experten veröffentlicht sind.