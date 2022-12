Ferrari Werkspostkarten erzielen sensationellen Rekordpreis von rund 280.000 Euro

Am vergangenen Wochenende erzielten gleich 3 Werkspostkarten der Sportwagenschmiede aus Modena Rekordpreise. Die 3 Postkarten zeigen den ersten unter dem Namen Ferrari produzierten Wagen, den Typ 125S.Die Zuschlagspreise für die Lot Nummern 1947, 1948 und 1949 stiegen auf 63.000 bzw. zwei Mal auf 86000 Euro. Inklusive Verkaufsprovision sind das 74995,20 Euro und 102374,40 Euro je Karte, das ist ein neuer Auktions-Weltrekord!Für Sammler sind diese Postkarten der "Heilige Gral", sind doch von diesen Karten seiner Zeit wohl nicht mehr als 10 Exemplare gedruckt worden.Mehr als 1000 Bieter aus dem In- und Ausland beteiligten sich aktiv an der Auktion und sorgten hier auch für weitere sensationelle Ergebnisse.Hier ist zum Beispiel die Lot Nummer 1861 zu nennen, ein Ordner mit seltenen internen Aufzeichnungen der Garage Francorchamps (Ferrari), dem Bieter waren die Dokumente inkl. Aufgeld 23808 Euro wert. Zwei Zeichnungen des Ferrari 125S des Künstlers Cavara erzielten 20236 Euro. Ein Koffeset für den Ferrari Testarossa von 1997 stieg von 4500 Euro auf 9500 Euro (exkl. Aufgeld).Die Fahrerhaube von dem englischen Rennfahrer Earl Howe erreichte einen Zuschlagpreis von 5000 Euro. Howe bestritt mit dieser Kappe zahlreiche Rennen der 30er Jahre.Aber auch für Porsche Sammler waren zahlreiche seltene Artikel im Angebot, so erzielte die Ausgabe 2 der Hauszeitschrift Christophorus aus dem Jahr 1952 sage und schreibe 3571 Euro (inkl. Aufgeld). Ein Satz Rudge Felgen für den Porsche 356 waren einem Saalbieter 11904 Euro wert (inkl. Aufgeld).Der Rennmechaniker Overall des englischen Lotus Rennfahrers Jim Clark, Eddie Dennis endete nach einem Bietgefecht bei 1800 Euro (exkl. Aufgeld).Zum Abschluss empfehlen wir einen Besuch auf unserer Website:Hier finden Sie nicht nur Informationen zu allen Lots der vergangenen Auktionen, sondern auch alles zu den bevorstehenden. Ein Blick auf den Nachverkauf (Freiverkauf) lohnt sich immer. Alle unverkauften Lots können ab sofort zum Startpreis zzgl. Aufgeld erworben werden.Die nächste Auktion, eine "Online Only Versteigerung" findet Ende Januar statt. Für sämtliche Informationen zu unseren Auktionen registrieren Sie sich bitte für unsern Newsletter online.